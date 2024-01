Receta de pizza vegana económica con pocos ingredientes por menos de $5, porciones para 2 personas

Esta es la forma más económica y fácil para preparar una deliciosa pizza vegana con pocos ingredientes y por menos de $5.

Esta receta es ideal para dos personas que quieren disfrutar de una comida rápida, saludable y económica.

Ingredientes:

1 masa de pizza precocida (puedes comprarla en el supermercado o hacerla tú mismo con harina, agua, levadura, sal y aceite).

1/4 de taza de salsa de tomate.

1/4 de taza de queso vegano rallado (puedes usar el que más te guste o hacerlo tú mismo con anacardos, levadura nutricional, ajo, sal y agua) es recomendado el requesón o la ricota.

1/4 de taza de champiñones laminados.

1/4 de taza de aceitunas negras sin hueso.

1/4 de taza de maíz dulce.

Orégano, albahaca y sal al gusto.

Preparación:

Precalienta el horno a 180°C y coloca la masa de pizza sobre una bandeja engrasada o con papel vegetal.

Extiende la salsa de tomate sobre la masa, dejando un borde libre.

Espolvorea el queso vegano sobre la salsa y distribuye los champiñones, las aceitunas y el maíz por encima.

Añade orégano, albahaca y sal al gusto.

Hornea la pizza durante unos 15 minutos o hasta que el queso se derrita y la masa esté dorada.

Corta la pizza en porciones y disfruta de tu pizza vegana casera.

Espero que te haya gustado esta receta y que la pruebes pronto.

¡Hasta la próxima!

