Continuamos con las recetas típicas del estado Miranda y hoy les traemos el plátano mirandino. Es un plato económico, sin harina ni huevos; parte del ingenio de los campesinos de antaño que construyeron la receta en el centro norte del país, en el Estado Miranda; y que encierra en sí mismo un balance interesante al combinar una verdura altamente proteica con carne y queso.

Ingredientes: 3 plátanos maduros

100 gr de queso madurado rallado

300 gr de guiso cocido de carne de ternera picada o molida

Aceite

Zanahoria y perejil con vinagreta para adornar (opcional)

Utensilios especiales: molde para pan de miga o sandwich (pequeño), y papel de aluminio.

Instrucciones: Cortar los plátanos en ruedas manteniendo la piel, y llevar a cocinar en agua hasta que se ablande. Forrar el molde con el papel de aluminio y aceite la superficie. Hacer un puré con los plátanos y cubrir el fondo y la mitad de las paredes con ⅔ del plátano. Rellenar con el guiso de carne y cubrir esta a su vez con el queso rallado. Terminar de tapar el pastel con el puré de plátanos restante. Llevar a la nevera por unos 10 minutos. Precalentar el horno a 270° mientras el pastel está en la nevera. Al retirar de la nevera llevar al horno a 180° por unos 15 minutos. Prepare una ensalada con zanahoria rallada finamente y perejil picado, aderezado con la vinagreta de su gusto (opcional). Llevar a la nevera hasta el momento de servir. Desmoldar en caliente (al salir del horno). Dejar reposar unos 10 minutos a temperatura ambiente, adornar con la ensalada que ya habíamos preparado y servir.

Plátano mirandino was last modified: by

En : Gastronomía