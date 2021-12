Polisalias desarticuló banda dedicada al hurto de vehículos en San Antonio de los Altos

Los Salias, 25-12-2021. En tiempo récord efectivos de la Policía del municipio Los Salias (Polisalias), lograron capturar a tres sujetos que minutos antes habían sustraído la computadora de un vehículo marca Ford, modelo Fiesta Power en la panadería ubicada en La Rosaleda.

El director de Polisalias, Comisionado Jefe José Gregorio Landaez, detalló que cuando los uniformados cumplían labores de patrullaje, fueron alertados del hurto, y las características de los hombres que cometieron los hechos, razón por la que iniciaron un dispositivo especial.

Cuando se encontraban transitando por el kilómetro 14, a la altura del centro comercial Los Llaneros, avistaron a los tres sujetos en una camioneta, marca Ford, modelo Explore, por lo que le dieron la voz de alto, tras la revisión corporal, no encontraron nada, pero al momento de la inspección en la camioneta, encontraron la computadora que tenía las mismas características de la hurtada minutos antes.

Landaez precisó que los sujetos quedaron identificados como: ***** Rosa Chacón, quien reside en el municipio Sucre, ****nández Rojas, que vive en Caracas y el tercero, *****cerra Uzcátegui, también habitante del Distrito Capital, los tres quedaron a la orden del Ministerio Público.

El Jefe Policial, explicó que tras un trabajo de investigación y gracias a detalles aportados a través de los distintos grupos de alerta, se comprobó que el trío integra una banda dedicada al hurto de parte y repuestos de los vehículos Fiesta Power.

Por otro lado, Landaez destacó que estas acciones son muestra de la eficacia de los planes de seguridad emanados del alcalde José Fernández y supervisados por la directora de la Secretaría de Seguridad y Defesa Ciudadana, Comisionada Jefe Carmen Mavares.

