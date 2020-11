Pollo a la Naranja al Horno

INGREDIENTES:

Un pollo

3 Naranjas

3 papas medianas

hierbas aromáticas

aceite

sal y pimienta

PREPARACIÓN:

1.- Ponemos el pollo boca abajo en una fuente de horno. Encima, exprimimos el zumo de una naranja. Lo salpimentamos y ponemos las hierbas aromáticas, a tu gusto. Dejamos marinar durante una hora

2.- Pasado el tiempo, rellenamos el pollo con 3/4 de naranja troceada. Después ponemos la papa cortada en cubos en la fuente, rodeando al pollo. Encima de la papa ponemos otro 3/4 de naranja también troceada y metemos todo al horno, previamente calentado a 200ºC

3.- Pasado alrededor de media hora, sacamos el pollo del horno, le damos la vuelta -quedará boca arriba. Por eso lo habíamos puesto antes boca abajo- Y encima exprimimos la mitad de la naranja que nos quedaba, salpimentamos, echamos más hierbas aromáticas y finalmente otro chorrito de aceite. Volvemos a meter al horno y dejamos aquí otros 30 minutos. Hasta que esté bien dorado

