Por usurpación de funciones GNB arresto a dos ciudadanos en San Félix

Durante labores de resguardo y seguridad que mantiene desplegada la Guardia Nacional Bolivariana en las estaciones de servició del estado Bolívar, dos hombres fueron aprehendidos por usurpar funciones con la finalidad de abastecer combustible.

Así lo comunico el comandante de la Zona N° 62 de lo GNB General de Brigada Adolfo Rodríguez Cepeda quien siguiendo lineamientos del MG Fabio Zavarse Pabón manifestó que efectivos del Destacamento de Seguridad Urbana (DESUR), apresaron a los ciudadanos Gregorio Hernández y Wuilfredo Farfán Avilés en la estación de servicio “Bella Vista” ubicada en la población de San Félix.

Rodríguez Cepeda menciono que los detenidos se hacían pasar por funcionarios activos de la GNB para exigir suministro de gasolina a su vehículo.

Durante el procedimiento se le incautaron dos teléfonos celulares, chalecos y uniformes militares, de igual manera se efectuó la retención de un (01) automóvil marca Chevrolet modelo Aveo color Negro, pacas AC441JV donde se trasladaban.

El procedimiento fue puesto a la orden de la Fiscalía Militar.

