Reactivación del parque acuático Aventura Extrema impulsa el turismo en la Vereda del Lago

Toboganes infantiles, río lento, playa grande, espectáculos recreativos de entretenimiento y música en vivo entre otras actividades, ofrece el parque acuático Aventura Extrema, tras reabrir sus puertas para impulsar el turismo y la diversión en el parque Vereda del Lago.

Así lo informó Carlos Naranjo, presidente de Aventura Extrema quien detalló que desde el 22 de febrero activaron el parque, gracias a las alianzas que se vienen consolidando con la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, lo cual permitió trabajar con capital privado y público para recuperar las instalaciones.

Este parque acuático que estuvo abandonado y cerrado por más de 3 años, logró ofrecer durante los Carnavales Maracaibo 2020, un total de 300 balsas, 60 sillas, la playa de niños, río lento y playa grande entre otros servicios.

También ofrecieron servicios de tequeños, parrillas, pinchos, hamburguesas, igualmente refrescos, jugos y bebidas energizantes.

Asimismo el establecimiento garantizó el resguardo de los visitantes con 25 funcionarios de seguridad, 27 salvavidas y más de 90 personas activas entre ingenieros, técnicos, paramédicos, funcionarios de Protección Civil y Bomberos de Maracaibo, además de la policía municipal.

Aventura Extrema cuenta con 5 toboganes, playa de niños, río lento, playa grande y actualmente están a la espera de autorizaciones por parte de Protección Civil, para incluir otras atracciones como los toboganes pocetas, los dos de cuerpo y de balsas.

Periodista: Luis Parra

Oficina de Comunicación e Información

NOTA DE PRENSA

ALCALDÍA DE MARACAIBO

En : Última Hora