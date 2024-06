Recorrido turístico por Praga, República Checa.. Encontrando los encantos de Praga: Un itinerario de 3 días

Praga, la capital de la República Checa, se alza como una joya de la arquitectura gótica, un museo a cielo abierto que narra historias de emperadores, artistas y caballeros.

Embárcate en un viaje de 3 días para descubrir sus encantos y vivir una experiencia inolvidable.

Día 1: Inmersión en la Ciudad Vieja

Mañana: Comienza tu aventura en la Plaza de la Ciudad Vieja, corazón palpitante de Praga. Admira el majestuoso Reloj Astronómico, un prodigio de la ingeniería medieval que cobra vida cada hora. Asciende a la cima del Antiguo Ayuntamiento para disfrutar de panorámicas impresionantes.



Tarde: Cruza el emblemático Puente de Carlos, adornado con estatuas de santos y leyendas. Recorre sus 300 metros, deleitándote con las vistas del río Moldava y los músicos callejeros. Sumérgete en la historia judía en el Barrio Judío, un laberinto de calles estrechas y sinagogas antiguas.

Noche: Disfruta de una cena tradicional checa en una de las cervecerías típicas de la ciudad. Prueba el goulash, el codillo de cerdo o el knedlík, acompañados por una refrescante cerveza Pilsner.

Día 2: Un viaje al pasado en el Castillo de Praga

Mañana: Explora el Castillo de Praga, el complejo fortificado más grande del mundo. Recorre la Catedral de San Vito, una obra maestra del gótico, y admira los tesoros de la Basílica de San Jorge.

Tarde: Pasea por el Callejón del Oro , una hilera de casitas coloridas que antiguamente albergaban a orfebres y alquimistas. Visita el Museo de Kafka , dedicado al célebre escritor checo, y adéntrate en su universo literario.

Noche: Asiste a un espectáculo de teatro negro, una forma de arte única nacida en Praga que combina pantomima, marionetas y efectos de luz.

Día 3: Aventuras más allá de la Ciudad Vieja

Mañana: Cruza el río Moldava y explora Malá Strana, el barrio menor de Praga. Recorre sus calles adoquinadas, admira la arquitectura barroca y descubre el Muro de John Lennon, un tributo al músico y un símbolo de libertad.

Tarde: Disfruta de un paseo en barco por el río Moldava, contemplando la ciudad desde una perspectiva diferente. Navega por debajo del Puente de Carlos y admira los paisajes ribereños.

Noche: Despide tu viaje con una cena en un restaurante con vistas panorámicas de Praga. Brinda por la belleza de la ciudad y por los recuerdos inolvidables que has creado.

Consejos para el viajero:

Adquiere la Prague Card para obtener acceso gratuito o con descuento a muchas atracciones y transporte público.

para obtener acceso gratuito o con descuento a muchas atracciones y transporte público. Aprende algunas frases básicas en checo para mejorar tu experiencia con los lugareños.

Ten en cuenta que la moneda oficial es la corona checa (CZK).

Utiliza zapatos cómodos para caminar, ya que explorarás a pie la mayor parte del tiempo.

Respeta las costumbres locales y vístete de manera adecuada al visitar lugares religiosos.

Conclusiones:

Praga te conquistará con su belleza arquitectónica, su rica historia y su ambiente mágico. Este itinerario de 3 días te permitirá descubrir los lugares más emblemáticos de la ciudad y vivir experiencias únicas. Prepárate para caminar por calles empedradas, admirar impresionantes monumentos y saborear la deliciosa gastronomía checa. Praga te espera para escribir juntos una historia memorable.

