Renuncian en masa dirigentes de Voluntad Popular Zulia

En un comunicado realizado por una gran cantidad de dirigentes de la exigua estructura del partido Voluntad Popular en el Estado Zulia, al parecer por desacuerdos con la forma en que Lester Toledo quién actualmente se encuentra en el exilio, maneja el partido.

Dirigentes de Voluntad Popular en el estado Zulia anunciaron su renuncia al partido frente a la discrepancia en el modelo de conducción política y a la convivencia de la cúpula de Voluntad Popular en el Zulia y en Caracas, según informó Gustavo Ruiz, líder de la tolda en la entidad a través de Twitter.

Este lunes fue publicado un pronunciamiento de la dirigencia de VP en el estado Zulia el que manifiestan su preocupación por la distorsión de objetivos y de valores impuesta en la cúpula de Voluntad Pulular en la entidad.

También expresan que “intentamos de manera reiterada con apego a los estatutos de VP modificar un modelo de conducción política que no estaba en sintonía con sus bases”.

Según el documento la decisión de renuncia la toman después de deliberar con los más importantes líderes del partido en el Zulia, y de haber agotado todos los mecanismos internos en la búsqueda de concertar una salida óptima para el partido y para el Estado Zulia.

En el pronunciamiento que hicieron público expresa lo siguiente: “Asumimos el reto de irrumpir como una alternativa sólida para ser la voz de los que no tienen voz en VP Zulia, y esa acción puso en peligro el “status quo” que durante 10 años lo ha dirigido y por ello se valieron de subterfugios que violan los estatutos de VP y los más elementales derechos inherentes a la condición humana, para excluirnos de los espacios que ocupábamos en la Dirección Regional de VP Zulia. Ello tiene su fuente en que se busca una línea de pensamiento única, en una suerte de copia del PSUV y en tal razón la disidencia no se permite y es excluida; ante ello hemos recurrido y agotado todos los mecanismos internos para hacer valer nuestro reclamo y no hemos recibido respuesta; salvo la exclusión insensata, inmotivada y sectaria.”

También rechazamos la terrible práctica de promover “caudillos mesiánicos” que se consideran infalibles y que sus opiniones están -inclusive- por encima de los estatutos; los partidos políticos son instrumentos de redención social constituidos por líderes imperfectos pero perfectibles; que escuchen y atiendan las observaciones de los activistas de manera genuina, que permitan la discusión dialéctica para lograr el consenso; es decir que nos negamos a una conducción política vertical y unipersonal que se considera ungida para tomar decisiones en nombre colectivo sin someterla a la discusión previa y necesaria.”

La dirigencia de Voluntad Popular en el estado Zulia reiteraron que no participaran en las elecciones del 6 de diciembre.

El comunicado lo suscriben líderes regionales encabezados por Gustavo Ruiz, el Coordinador de Gremios Regional Luis Cabrera, Justo Bermúdez representante de Fedecámaras en el Frente Amplio y Coordinador del Plan País Zulia, Jorge Bocourt Secretario General de Asdeluz y Coordinador (desplazado) de los Trabajadores de VP Zulia, Jorge Perozo Coordinador de Gremios de Maracaibo, Alberto Ávila miembro desplazado de la Dirección de Maracaibo, José Altuve Coordinador de “La Mejor Maracaibo” y Lolimar Hernández Presidenta de Capreluz de la Coordinación de Gremios de Maracaibo.

