Rey King dispara musicalmente su «Bala Perdida»

Miami FL, 12 de enero 2023.- (@MinayaPR) El artista afrolatino Rey King continúa su ritmo de lanzamientos musicales y esta vez se hace acompañar de Lucky Bossi y Freddy Millionss en el tema «Bala Perdida» disponible mundialmente bajo el respaldo de JN Music Group.

«Bala Perdida» es un reggaeton de alta energía, fusionado con cierta influencia de trap y reggae, con melodías que invitan al regreso a la Isla.

El tema cuenta con la participación vocal de la estrella colombiana Lucky Bossi, interpretando el gancho principal y además el talentoso dominicano Freddy Millionss, quienes junto Rey King aporta su verso al estilo spanglish, formando una canción súper bailable.

«Bala Perdida» contó con la ingeniería de grabación y producción de Rey King en la composición Israel Steven Mercedes, Freddy Millions y Lucky Bossi y como ingeniero de masterización Christ Athens.

El año pasado, Rey King lanzó “BLKTINO” su primer álbum discográfico que fue producido por el propio artista en un trayecto de 5 años y contó también con la ayuda del multipremiado productor Tainy, mezclado en diferentes estudios como “YGMG Estudios”, “Bey Eight” y “Da Vibes Studio”.

Sobre el artista:

En 2009, Rey King dejó su huella como artista/productor después de lanzar su primer proyecto independiente titulado “Young God”. Su estilo diverso de él como compositor lo llevó a su primera canción número 1 en las listas de éxitos de Billboard latino titulada «DÍA UNO», interpretada por la estrella del pop latino Leslie Grace.

La canción también le valió su primer PREMIO ASCAP como compositor y su primera nominación al GRAMMY® como productor. Desde entonces ha trabajado junto a grandes artistas y productores como Sergio George, Prince Royce, Farruko, Trinidad James, The City Girls, Chloe x Halle, Money bag Yo, Da Baby, lil Baby, Lotto, Future, Lil Uzi vert, Lu Diaz, Ayo Juan de “we the best” Lenny Medina, Mad Musik, Tainy, Mariah Angeliq, Nely El Arma Secreta, Maluma, Magic Juan, Frankie Negron, Angel López y la lista sigue.

En 2017, Rey King firmó su primer contrato discográfico como artista de grabación con el conocido sello latino J&N Records. En 2022 lanzó “BLKTINO VOL 1” su primer álbum de estudio con sencillos como “KALIMBO” “MORENA” LA VUELTA” y “SOLO” todos de producción propia. También contó con la ayuda de importantes productores en canciones como «BODY LANGUAGE» producida por el superproductor Tainy (productor de «I LIKE IT» para Cardi B y DAKITI de Bad Bunny y el exitoso sencillo «TIJUANA» producido por Mad Musik conocido por sus Hits con Maluma y Daddy Yankee.

Debido al gran éxito de artistas latinos como Bad Bunny y Daddy Yankee, ha habido una gran demanda de música latinoamericana y Rey King tiene la mira puesta en satisfacer y superar esas demandas. “Algunas naciones destruyen, pero los verdaderos reyes construyen puentes”, dice Rey King mientras nos habla sobre el estado actual de la música, las opiniones sociales y políticas. Una cosa es segura: Rey King será un nombre para recordar, no solo en este año sino en muchos años por venir. Estableciendo nuevos géneros y plataformas, dando a los artistas bilingües una voz y una nueva razón para brillar.