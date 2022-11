Reykon presenta “Me gustas tanto” junto a Anthony Torres

Reykon (@reykon) presenta un nuevo lanzamiento musical titulado “Me gustas tanto”, una canción que presenta su nueva faceta en la industria musical desarrollando nuevos talentos bajo el sello La ciudad de Dios (@laciudaddedios_) mostrando su lado más humano.

El cantante Reykon, uno de los más grandes exponentes del género urbano en Latinoamérica con más de 15 años de carrera artística, llega junto al artista Anthony Torres (@anthonytorresoficial), un joven de la Guajira, con una canción llena de sonidos frescos y modernos sumado a una gran letra que es tendencia en la plataforma TikTok y que desde ya promete convertirse en una de las canciones más sonadas en plataformas digitales, redes sociales y estaciones de radio.

“Me gustas tanto” fue producida por Magia Beats en los estudios de Reykon en la ciudad de Medellín bajo el sello La ciudad de Dios, un vallenato fusión que con su letra promete ser el himno de muchas relaciones ya que es una canción perfecta para dedicar.

El video oficial de esta canción se rodó en la ciudad de Medellín, bajo la producción audiovisual de Dypafilms. El video es un homenaje a todas las mujeres del mundo que se han enfrentado a la lucha contra el cáncer de mama. Este lanzamiento tendrá un componente social ya que un porcentaje de las regalías totales de este lanzamiento irá como donación a las fundaciones que trabajan día a día en los tratamientos y acompañamientos de las mujeres que atraviesan por esta condición.

Reykon inicia una nueva etapa en su carrera musical presentando su primer artista firmado bajo el sello La ciudad de Dios, Anthony Torres es un artista revelación de la Guajira que gracias a la viralización de uno de sus videos donde por tres días tuvo el reto de componer canciones hasta hacerse visible, logró que “Me gustas tanto” llegara a más de 5 millones de reproducciones. Después de participar en el campamento musical “Let it beat” en la ciudad de Medellín, tuvo la oportunidad de conocer a Reykon quien desde ese momento inició a trabajar en el sueño musical de este artista.