Ruta turística por el Estado de Colorado en EEUU.

¿Estás buscando un destino para tus próximas vacaciones? ¿Te gustaría conocer un lugar lleno de naturaleza, cultura e historia? Entonces, te invitamos a hacer un recorrido turístico por el estado de Colorado, EEUU.

Colorado es uno de los estados más diversos y sorprendentes de Estados Unidos. Su nombre proviene de la palabra española que significa «colorado», en referencia al río que lo atraviesa.

Colorado tiene una superficie de 269.837 km2 y una población de unos 5,8 millones de habitantes. Su capital y ciudad más poblada es Denver, conocida como la «Milla Alta» por su altitud de 1.609 metros sobre el nivel del mar.

En este recorrido turístico por Colorado, podrás disfrutar de sus principales atractivos, como:

El Parque Nacional de las Montañas Rocosas:

Un paraíso natural con más de 400 km de senderos, lagos cristalinos, cascadas y picos nevados. Aquí podrás practicar actividades como senderismo, ciclismo, pesca, acampada y observación de fauna silvestre.

El Cañón del Colorado:

Una impresionante formación geológica que se extiende por más de 400 km a lo largo del río Colorado. Aquí podrás admirar sus paredes rocosas de hasta 1.800 metros de altura y sus diferentes capas de roca que revelan millones de años de historia. También podrás hacer rafting, kayak o paseos en barco por el río.

El Jardín de los Dioses:

Un parque estatal que alberga unas espectaculares formaciones rocosas de color rojo y naranja que se elevan sobre el paisaje. Aquí podrás hacer caminatas, escalada, ciclismo o paseos a caballo por sus senderos y miradores.

La Ciudad Fantasma de St. Elmo:

Un pueblo abandonado que fue fundado en 1880 durante la fiebre del oro y la plata. Aquí podrás ver sus edificios históricos, como la escuela, la iglesia, el hotel y el salón. También podrás visitar su tienda general, donde podrás comprar recuerdos y alimentar a las ardillas listadas que viven allí.

El Museo de Arte de Denver:

Uno de los museos más importantes y modernos del país, con una colección de más de 70.000 obras de arte que abarcan desde el arte precolombino hasta el arte contemporáneo. Aquí podrás ver obras maestras de artistas como Van Gogh, Monet, Picasso, Warhol y Dalí.

Estos son solo algunos ejemplos de lo que puedes ver y hacer en este recorrido turístico por Colorado. Hay mucho más por descubrir en este estado maravilloso que te cautivará con su belleza y diversidad. No lo dudes más y reserva tu viaje a Colorado hoy mismo.

