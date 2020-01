Salario Mínimo en Venezuela «aumentó» a Bs. 250.000 equivalentes a $3,71 Oficiales

CARACAS.- Para la fecha del anuncio el Salario Mínimo en Venezuela ha «aumentado» a Bs. 250.000 el equivalente a $3,71 Oficiales.

De acuerdo con Francisco Torrealba miembro de la ANC : Francisco Torrealba

@torrealbaf·11hEsta mañana en @Unionradionet la Compatriota @EstherQuiaro me preguntó por el aumento del Salario Mínimo Nacional (ahora 250 mil BS mínimo) y el Cesta Ticket Socialista (ahora 200 mil BS mínimo) retroactivo desde el 1-1-2020. Aquí la Gaceta Oficial #ClaseObreraResteadaConMaduro.

PORTADA DE LA GACETA OFICIAL RESPECTIVA:

En : Economía