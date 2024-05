Se presenta exposición en la Quinta San Pedro enmarcada en la Bienal Cruz-Diez del Colegio Los Arcos

En el marco de la primera edición de la Bienal Cruz-Diez del Colegio Los Arcos, se presentará una exposición en Caracas del 1 al 8 de junio de 2024, en la Quinta San Pedro, en la que se exhibirán una serie de obras inspiradas en la obra del maestro Carlos Cruz-Diez, realizadas por alumnos de 2do y 3er año del Colegio Los Arcos, en formatos de escultura y pintura.

La exposición reúne alrededor de 60 obras –seleccionadas por un Comité de Evaluación integrado por un artista, un crítico de arte y un coleccionista– que serán subastadas a beneficio del Instituto Técnico de Adiestramiento para el Trabajo ITAT, cuyo objetivo principal consiste en promover la educación orientada hacia la formación para el trabajo de jóvenes de limitado nivel socioeconómico y cultural, el cual funciona gracias a la experiencia educativa e infraestructura del Colegio Los Arcos, siendo ésta su obra social más emblemática que ha beneficiado a más de 950 niños y jóvenes de los sectores populares de los Municipios El Hatillo y Baruta durante los últimos 30 años.

La realización de esta exposición forma parte de las actividades de la Bienal Cruz-Diez, una iniciativa del Colegio Los Arcos de la mano de la Fundación Cruz-Diez, y en conjunto con ConUnión, fundación constituida con el objeto de desarrollar programas de concientización y sensibilización de niños y jóvenes en edad escolar.

La Bienal Cruz-Diez involucra además una serie de objetivos formativos y académicos que se han venido desarrollando en el Colegio Los Arcos desde el inicio del año escolar, en conjunto con expertos en el arte venezolano, como un reconocimiento a la vida y obra del maestro Cruz-Diez, con el fin de mantener vivo su ejemplo como ser humano y realzar su invalorable aporte como figura fundamental del arte en Venezuela. Cabe destacar el proyecto ya culminado de los pasos peatonales que bajo la guía del taller del maestro, se pintaron en la sede del Colegio Los Arcos.

Según expresan los organizadores, la Bienal ”representa una experiencia reflexiva del arte mediante la comprensión de la obra del Maestro Cruz-Diez, especialmente para niños y jóvenes quienes haciendo una reinterpretación de su enseñanza puedan comprenderla y emplearla demostrando una vez más que su mensaje es universal”. Se ha desarrollado con las alianzas de la Fundación Cruz-Diez, la galería Graphicart, la Quinta San Pedro y el Caracas Design Week.

La exposición enmarcada en la Bienal Cruz-Diez del Colegio Los Arcos, se estará exhibiendo del 1 al 8 de junio de 2024, en el horario de 11:00 a.m a 5:00 p.m, en la Quinta San Pedro ubicada en la Avenida Principal Lomas de La Trinidad, antigua carretera Las Minas, Baruta, Caracas.

