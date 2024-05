CaminArte tendrá segunda edición

Con el éxito de la primera edición de CaminArte, en donde los anfitriones fueron los vecinos de Colinas de Bello Monte, del municipio Baruta, que recibieron a más de 20 mil personas, que disfrutaron de las propuestas de 400 artistas culturales, entre 40 plásticos, artesanos, escultores, ilustradores, caricaturistas y la presentación musical de Rafa y Chinin, Joseph Amado, entre otros destacados músicos, la alcaldía se prepara para la segunda edición que anunciará en su debido momento.

Encabezado por el alcalde Darwin González y todo su equipo de trabajo, quedó demostrado que “Baruta es cultura”, “creemos en habilitar espacios que permitan reunir a las familias y amistades. Que mejor esparcimiento que ofrecer calidad gastronómica, buena música y exposiciones que permiten un compartir sano, dar a conocer a nuevos talentos, dirigido para todas las edades, en un ambiente armónico, seguro y de respeto como se dió en las 49 estaciones de artes, cuatro tarimas donde se presentaron Simón Díaz Jr., Zarik Medina, Adriana Von Buren, Big Band Jazz, Si Zelle Band, la orquesta Latino Caribeña 23E, Kacique’s, Dj Torkins, Dj Denisse, la agrupación Acustic Dúo, Karaoke Rock Band, Alfredo Naranjo y su Guajeo, los asistentes también pudieron disfrutar de boleros a cargo de Nelson Ortiz, la agrupación infantil Mi Juguete es Canción, pero también hubo presentación de stand up comedy de Guillermo Díaz, Tango Caracas, Mandala Callejero, Rap sin Grosería, entre muchos más; una variedad importante y significativa”, informó el director del despacho de Baruta, Claudio Ripa.

En ese sentido, Ríos destacó el arte de Hugo Carrasco y Susan Appelwhite, que hicieron murales e intervenciones urbanas, también estuvo la exposición de carros Mustangs de colección, pero la feria del libro fue la más visitada por niños, jóvenes y adultos. “Se cumplió con todo el cronograma de actividades establecidas, sin ningún retraso, con la participación adicionales de otros artistas que se sumaron a última hora”.

Finalmente Ripa agradeció a los vecinos y al público en general por su comportamiento cívico, “continuamos trabajando por el bienestar de los baruteños y todo aquel que venga a visitarnos. Es sumamente importante apostar a lo que tenemos, sumar y mejorar cada día, tener una sociedad que pueda disfrutar de sus espacios”.

