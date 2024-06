La Feria de Editoriales Independientes de Venezuela se celebra su primera edición en Caracas

El encuentro, organizado por Alberto Sáez y Ricardo Ramírez Requena, se realizará del 28 al 30 de junio en el Banco del Libro, ubicado en Altamira. Más de 20 sellos nacionales, talleres y charlas presenciales y virtuales integran una programación pensada para #LeernosSiempre

Bajo el lema #LeernosSiempre se celebrará la 1° Feria de Editoriales Independientes de Venezuela (@feriafeiv) los días 28, 29 y 30 de junio en el Banco del Libro, ubicado en la avenida Luis Roche de Altamira Sur.

El evento, organizado por el editor Alberto Sáez y el gestor cultural Ricardo Ramírez Requena, busca acercar a lectores, hacedores culturales y público en general a las posibilidades que ofrece el mercado editorial actual en el país. La inauguración será el viernes 28 de junio a las 11:00 am y contará con la presencia del Embajador de España. El horario para el sábado 29 y domingo 30 será de 10:00 am hasta las 7:00 pm. La entrada es libre.

“La Feria de Editoriales Independientes de Venezuela es una oportunidad de pensar en el mundo editorial venezolano desde la realidad de este presente. Sus carencias, necesidades, aciertos. Su potencial real, de la mano con el comprador. Nos va a permitir disfrutar de tres días para pensarnos a fondo. Y eso está muy bien”, expresa Ricardo Ramírez Requena.

Durante el último fin de semana de junio, se reunirán en un magnífico espacio cultural más de 20 sellos nacionales como parte de una programación que incluye firmas de libros, taller sobre los agentes literarios, además de charlas presenciales y virtuales en torno al oficio del editor y la literatura vista desde el teatro, la poesía, el exilio y la sostenibilidad.

Participarán Editorial Eclepsidra, Editorial Dahbar, Ediciones Ekaré, Editorial Sarrapia, Autores Venezolanos, Taller Blanco Ediciones, Lecturas de Arraigo, Editorial Graviola, Dos Pájaros Ediciones, AB Ediciones, Fundación La Poeteca, Banesco, ReEscribir, Monroy Editores, Editorial Arte, Fundación Polar, Libros del Fuego, Letra Muerta, Paquidermo Libros, Fundación para la Cultura Urbana y P.A.N.A.

Los horarios de las charlas, tanto virtuales como presenciales, serán el viernes 28 a las 2:00 pm y 6:00 pm; el sábado 29 a las 11:00 am, 2:00 pm, 4:00 pm y 6:00 pm; y el domingo 30 a las 11:00 am, 2:00 pm y 4:00 pm. Todas las actividades serán gratuitas.

La Feria de Editoriales Independientes de Venezuela (FEIV) es un evento que cuenta con el patrocinio de Banesco Banco Universal, Embajada de España, Fundación para la Cultura Urbana, Danubio y Gráficas Acea.

Sobre el encuentro, agrega el editor Alberto Sáez: “Durante esos tres días buscaremos acercar a los lectores con su realidad editorial, con las novedades que existen actualmente para que puedan conocer el trabajo que se hace, pero también es una oportunidad para establecer lazos y relaciones con otros editores, construir un diálogo unido y así poder encontrar soluciones a nuestro mercado”.

Los accesos a la FEIV 2024

El Banco del Libro cuenta con un cafetín en el que los asistentes podrán disfrutar de alimentos y bebidas. Los accesos al recinto son varios. Para quienes se acerquen en vehículo, el estacionamiento estará disponible hasta las 7:00 pm. Además, pueden usar el estacionamiento del sótano de la Plaza Altamira, en la avenida Luis Roche, y el estacionamiento del Centro Plaza, ubicado en la avenida Francisco de Miranda. Ambos funcionan hasta las 9:00 pm.

Para quienes deseen acercarse a la FEIV 2024 en bicicleta, pueden estacionarse dentro del estacionamiento del Banco del Libro. Y para el acceso peatonal, desde la estación de Metro de Altamira se puede caminar desde la Plaza Altamira, bajando por la avenida Luis Roche, hasta encontrarse con el edificio del Banco del Libro.

La Feria de Editoriales Independientes de Venezuela 2024 realizará del 28 al 30 de junio, de 10:00 am a 7:00 pm, en los espacios del Banco del Libro, ubicado en Altamira Sur. Para más información sobre la programación, pueden seguir en Instagram y X a través de @feriafeiv.

EDITORIALES

Fundación para la Cultura Urbana

«Aún a tiempo» de Rafael Cadenas

«Los verdaderos paraísos» de Luis Carlos Azuaje

Editorial Eclepsidra

«Bellas ficciones» de Yolanda Pantin

«Así se venga el mundo abajo, cinco crónicas» de Raúl de Armas, prólogo de Claudia Cavallin

Editorial Dahbar

«Cuando el tiempo se detuvo» de Ariana Neumann

«Ella soy yo» de Ella Fontanals-Cisneros

Ediciones Ekaré

«Baja de esa nube» de Germán Machado y Mar Azabal

«Eres un león» de Taeeun Yo

Libros del Fuego

«Armados» de Jacobo Villalobos

«Manual del distraído» de Alejandro Rossi

Fundación La Poeteca y Banesco

«Las partes sueltas» de Luis Moreno Villamediana

«Pequeña lámpara gemela» de Luz Machado

Letra Muerta

«Poemas» Ida Gramcko

«Crania» Adalber Salas Hernández

AB Ediciones

«El mago de la cara de vidrio» de Eduardo Liendo

«Ifigenia» de Teresa de la Parra

Fundación Empresas Polar

«Semejanza de los Pastores de San Joaquín. Un auto de Navidad venezolano» de Evencio Díaz

«Oscuridad y confusión» de Gustavo Adolfo Vaamonde

Editorial Sarrapia

«Canaima» de Rómulo Gallegos

«Doña Bárbara» de Rómulo Gallegos

Taller Blanco Editores

«Otro futuro o nada» y «Algo le pasa al tiempo» de Rubén Dario Carrero

«Despojo» de Michela La Galla

Lecturas de Arraigo

«Ruegos» de Raquel Rivas Rojas

«Desde la salvajada» de Alejandra Banca

Editorial Graviola

«Análogo al silencio» de Daniel Franco Sánchez

«Poemas en prosa» de César Vallejo

Dos Pájaros Ediciones

«El otro hemisferio» de Jacobo Villalobos

«El corazón del mar» de Cristina Galvez Marto

ReEscribir

«Cuentos extraños II» de Aníbal Mujica

«La sociedad de la gente acontecida» de Toto Aguerrevere

Monroy Editores

«Nebraska» de Miguel Gomes

«La montaña de los siete tambores» de Juan Carlos Méndez Guédez

Autores Venezolanos

«Feroces, compilación de autoras jóvenes venezolanas». Autoras: Andrea Leal, Verónica Florez, Sofia G. Pereda, Gabriela Vignati, Verónica Albornoz, Clara de Lima, Yoselin Goncalves, Natasha Rangel, Ana Cristina Frías

Editorial Arte

«Caracas, historia de una ciudad» de Rafael Árraiz Lucca

«Bronces» de Miguel Sanoja

Paquidermo Libros

«Ni tan insólito Universo. Cómo la astrología hizo un upgrade en mi vida» de Giovanina Valero

«Cartas a la Vida y a la Muerte» de Stephanie Raynor

P.A.N.A.

«Encantos del agua» de Mariangélica Delgado Vilera

«Wolverine/Punisher, Barrio de Pakistán» de Wilfredo «Wilustrador» Pérez

PROGRAMACIÓN:

Viernes 28

Taller Agentes literarios: un oficio por descubrir (I)

Hora: 6:00 p.m.

Dicta: Nathalie Edén Jornales (Casanova & Lynch Agencia Literaria)

Sábado 29

Taller Agentes literarios: un oficio por descubrir (II)

Hora: 11:00 a.m. (Virtual)

Dicta: Nathalie Edén Jornales (Casanova & Lynch Agencia Literaria)

Presentación Historia del mundo editorial en Venezuela

Hora: 11:00 a.m.

Presenta: Carmen Verde Arocha y Tomás Straka

Literatura y teatro: dos oficios en torno a la palabra

Hora: 2:00 p.m.

Participan: Pedro Borgo y Rossana Hernández

Modera: María Angelina Castillo Borgo

Literatura y migración: escribir desde afuera

Hora: 2:00 p.m. (Virtual)

Participan: Karina Sainz Borgo y Rodrigo Blanco Calderón

La imprenta: un oficio lleno de arte

Hora: 4:00 p.m.

Presenta: César Acea

Editar las narrativas

Hora: 6:00 p.m.

Presenta: Diajanida Hernández y Marcelino Bisbal

Domingo 30

Editar literatura infantil

Hora: 11:00 a.m.

Participan: Sashenka García

Editar poesía

Hora: 2:00 p.m.

Participan: Jacqueline Goldberg y Carmen Verde Arocha

Editar afuera

Hora: 2:00 p.m. (Virtual)

Participan: Néstor Mendoza, Natasha Amaya y Oriana Camejo

NP

María Angelina Castillo Borgo

La Feria de Editoriales Independientes de Venezuela se celebra su primera edición en Caracas was last modified: by