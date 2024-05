Cerquone Gallery presenta nueva edición de su proyecto expositivo “4 Cuartos”

Cerquone Gallery vuelve con la 5ta edición de su exposición 4 cuartos, a partir del miércoles 15 de mayo de 2024 a las 5:00 pm podrán de disfrutar de esta muestra que reúne obras de los artistas venezolanos Gabriela García (Realenga), Santiago Méndez, Dania Bucko y Siul Rasse con textos de Gabriela Mesones Rojo, museografía y montaje de Jonathan Lara.

En esta muestra, los artistas usan el arte textil, la pintura, la fotografía, la impresión, la instalación y el archivo documental para guiarnos a través de una antología de escenas, momentos y objetos que evocan la expansividad de nuestra identidad, con la finalidad de expandir el hecho creativo al infinito, obviando conclusiones y fronteras creativas.

Para Gabriela Mesones Rojo esta muestra: «Reúne a cuatro artistas visuales para que representen la versatilidad —de conceptos, sensibilidades y técnicas— del arte emergente de Venezuela. 4 Cuartos es un paisaje, pero también es un viaje a través de la transformación; una exploración de quiénes somos y cómo nos vinculamos al universo que nos rodea: nuestras ciudades, nuestra memoria, nuestra familia, nuestro cuerpo y la antropología de nuestros sentimientos.

4 Cuartos está compuesta por cuatro exposiciones individuales que dialogan para mostrar nuevas formas de ver el mundo: nuestra historia, nuestras creencias, nuestros espacios y nuestro poder. «Hasta el final —y probablemente un poco más

allá— la pregunta persiste: ¿cómo podemos hacer del mundo un autorretrato?», plantea el texto curatorial de la exposición.

Gabriela García (Realenga) Caracas, 1993. Artista visual, venezolana /colombiana, en cuyo trabajo predomina la pintura y el grabado, medio por el cual realiza las primeras indagaciones en torno a ideas de serialidad y reproducibilidad; temas persistentes en su obra, tanto en la técnica como en la narrativa.

Santiago Méndez (Caracas, 1998) Investigador visual y fotógrafo que explora la confluencia de lo cultural, científico y natural, para desenredar la construcción de identidad. En su obra hay un particular interés por indagar sobre el patrimonio.

Dania Bucko (Zulia, 1994) Artista zuliana con profundas y místicas raíces las cuales se reflejan en su obra, sus pinturas, en su mayoría reflejan su experiencia como madre autónoma y exploran temas de identidad y su herencia cultural.

Siul Rasse (La Guaira, 1988) Artista textil y pintora varguense con educación en conservación y restauración, gestión cultural, museología, entre otros. Actualmente desarrolla su trabajo a través del bordado, una práctica caracterizada por la

minuciosidad y la necesaria destreza en las manos, asociado además tradicionalmente al universo femenino y al espacio doméstico.

4Cuarto se estará exhibiendo a partir del 15 de mayo de 2024, en los espacios de Cerquone Gallery Caracas, ubicada en la avenida San Felipe de La Castellana, quinta 117, Caracas. El horario es de martes a sábados, de 11 am a 5 pm.

4 Cuartos

Una repetición es una repetición es una transformación

Un cuarto es un universo, es una insistencia, es una duda, es una propuesta individual, es una conversación colectiva. En esta edición, 4 Cuartos reúne a cuatro artistas visuales para que representen la versatilidad —de conceptos, sensibilidades y técnicas— del arte emergente de Venezuela. 4 Cuartos es un paisaje, pero también es un viaje a través de la transformación; una exploración de quiénes somos y cómo nos vinculamos al universo que nos rodea: nuestras ciudades, nuestra memoria, nuestra familia, nuestro cuerpo y la antropología de nuestros sentimientos.

Siul Rasse, Santiago Méndez, Gabriela García y Dania Bucko usan el arte textil, la pintura, la fotografía, la impresión, la instalación y el archivo documental para guiarnos a través de una antología de escenas, momentos y objetos que evocan la expansividad de nuestra identidad.

Como en toda transformación, ésta empieza con la destrucción de aquello que creímos aprendido. No tengas miedo, cambiar siempre es el consuelo. Pero también, como en todo viaje, se reconocen los destellos, el brillo del conocimiento de lo que alguna vez nos hizo, y lo que esculpimos con ello.

Hasta el final —y probablemente un poco más allá— la pregunta persiste: ¿Cómo podemos hacer del mundo un autorretrato?

Gabriela Mesones Rojo

