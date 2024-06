Robert Girón y Andrés Roig protagonizan recital de piano y voz en el CVA Las Mercedes, la entrada es gratuita.

El jueves 13 de junio de 2024 a las 5:00 p.m., se presentará un concierto a cargo del tenor Robert Girón y del pianista Andrés Roig en la Sala Margot Boulton de Bottome del CVA Las Mercedes, como parte de la programación del Ciclo de Recitales de Piano y Voz que desarrolla el Centro Venezolano Americano a lo largo del año.

En esta ocasión será interpretado un variado repertorio que abarca piezas de Georg Friedrich Haendel, G. Giordani, Vincenzo Bellini, Stefano Donaudy, Reynaldo Hahn, Ernesto Halffter, Alberto Ginastera, Augusto Brandt, y Jerome David Kern.

Robert Girón, cantante venezolano nacido en La Victoria, comenzó sus estudios de Canto Lírico en el Conservatorio de Música del Estado Aragua bajo la guía de la maestra Lola Linares, además ha realizado cursos de especialización y clases magistrales con Katia Ricciarelli, Mirella Freni y Vittorio Terranova, y actualmente se mantiene en constante perfeccionamiento vocal con la maestra Isabel Palacios. Como solista ha interpretado obras de Mozart, Beethoven, Verdi, Puccini, Leoncavallo y Manuel de Falla, entre otros compositores. Se ha presentado con importantes orquestas del país dirigidas por los maestros Luis Miguel González, Enyú Peña, Victor Mata, José Calabrese, Antonio Delgado, Pablo Castellanos, Maibel Troia, Angelo Pagliuca, Rodolfo Sanglimbeni, Isabel Palacios, Edmon Colomer, Aldo Sisillo, Carlos Riazuelo, Daniel Gil, Elisa Vega y Francesco Belli. Es miembro directivo de la Escuela de Música Maestro Primo Casale y de la Compañía de Ópera del mismo nombre. Internacionalmente ha tenido una destacada participación en Italia, España, Austria, Colombia y Japón.

Por su parte, Andrés Roig es un pianista cubano-venezolano, con estudios realizados en el Instituto Superior de Artes de la Habana, el Conservatorio Tchaikovski de Moscú, la Cátedra Latinoamericana de Piano Judith Jaimes de Venezuela y el Conservatorio Brasileño de Música de Río de Janeiro. Se ha presentado como solista y con orquestas en Cuba, Venezuela, Rusia, Polonia, República Checa, España, Colombia y Brasil; y ha actuado bajo la batuta de Anarelys Garriga, César Iván Lara, Amílcar Rivas, Roberto Duarte, Michal Nesterowicz, Alfonso López Chollet, Eduardo Diazmuñoz y Elisa Vega. Cabe destacar que ha sido corepetidor en temporadas líricas del Teatro Teresa Carreño y en el XIII Festival de Ópera de Amazonas en Manaus, Brasil. Ha sido premiado en varios concursos de piano en Cuba, Brasil, Venezuela y España. Actualmente es pianista repertorista de la Compañía de Ópera del Teatro Teresa Carreño.

El público tendrá la oportunidad de disfrutar del recital de Piano y Voz a cargo de Robert Girón y Andrés Roig, el 13 de junio de 2024 a las 5:00 p.m., en la Sala Margot Boulton de Bottome del CVA Las Mercedes, en la Sala Margot Boulton de Bottome, del Centro Venezolano Americano, ubicado en la Avenida Principal de Las Mercedes, Caracas. La entrada es gratuita.

Mayor información puede ser consultada a través de las cuentas @centrovenezolanoamericano en Instagram, y @cvalasmercedes en Twitter y Facebook.

