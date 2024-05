Exposición individual del artista Arturo Quintero se presenta en la galería Graphicart

Una exposición individual del artista venezolano Arturo Quintero, será inaugurada bajo el título Esferoides, el 18 de mayo de 2024 a las 11:00 a.m., en los espacios de la galería Graphicart, con museografía de Nanín García.

“Cada una de las series que Arturo Quintero desarrolla en su trabajo, supone un paso al logro de estados totales en la creación que nos conduce a geometrías orgánicas e infinitas, que parten de diversas fuentes de la historia del arte y el pensamiento”, según afirma la curadora e investigadora de artes visuales María Luz Cárdenas, en el texto que acompaña la muestra.

De acuerdo a la curadora, “Cada nueva investigación profundiza en el acceso a niveles elevados de armonía. Cada capítulo representa un aporte que nos permite trascender lo inmediato y dar un salto hacia nuevos patrones de percepción. Arturo despliega tensiones geométricas, rítmicas, espaciales y temporales que conducen a la comprensión esencial del universo. En sus obras, conviven sabiamente la estructura geométrica del mundo y la belleza. Alcanza representaciones que no creíamos reales. El resultado es una síntesis visual del universo que a la geometría como lengua matriz y alfabeto original”.

En palabras de María Luz Cárdenas, “Los Esferoides son elipsis que van germinando dentro de una esfera como producto de los movimientos de transformación de los sólidos iniciales. Se van formando esas líneas elípticas que estructuran nuevos sólidos. Las formas se aplanan y, a la vez, generan nuevos volúmenes. Se van organizando estructuras que se unen y dejan aparecer otras. Quintero informa, deforma, fractura, construye y deconstruye la forma, abriendo espacios alternativos de comprensión visual de lo que nos rodea. Su campo de acción plástica está sujeto a la geometría, pero no como un lugar de relaciones fijas y constantes, sino como un espacio infinito de transformaciones…”

Por su parte, Arturo Quintero expresa, «A través de mi trabajo, busco involucrar a los espectadores con la lógica de la investigación geométrica, despertar su sensibilidad, conectarlos con el origen de mis creaciones artísticas. Realizo mi discurso artístico utilizando la repetición, progresión de un valor abstracto, adaptándolo perfecta así como constantemente a un plano universal que, visto en detalle, te cautiva con los cambios de luz aparentemente aleatorios, sombras sinuosas, colores armoniosos y movimientos rítmicos. La conjunción de todos estos factores desencadena ese maravilloso momento en el que los espectadores descubren los principios geométricos, por lo tanto, un universo, ante sus ojos. Es entonces cuando logro mi intención artística”.

Arturo Quintero (Caracas, 1964) se graduó como Diseñador de Obras Civiles en 1986. Su incursión en el arte comenzó en el año 2000 de forma autodidacta, y desde entonces ha desarrollado una amplia trayectoria artística durante la cual ha exhibido su obra en numerosas exposiciones colectivas e individuales, en Venezuela y otros países.

La exposición Esferoides, de Arturo Quintero, se estará presentando desde el 18 de mayo hasta el 15 de Junio de 2024, en la galería Graphicart, ubicada en la avenida Veracruz, Edificio La Hacienda, Planta Baja, Las Mercedes, Caracas. El horario es de martes a viernes de 1:00 p.m. a 4:00 p.m., y sábados de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

@graphicartccs

@arturiximo

