Supermercados y expendios de alimentos en Zulia trabajarán hasta las 8:00 pm

Los automercados, supermercados, bodegas y cadenas de suministros de alimentos funcionarán hasta las 8:00 de la noche.

Así lo informó el M/G Ovidio Delgado Ramírez, jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) para el Occidente del país, durante la rueda de prensa que ofreció el gobernador del Zulia, Omar Prieto, acompañado de la autoridad única de Salud, Omaira Prieto, los jefes de los cuerpos de seguridad, organismos, servicios públicos y alcaldes, en la Residencia Oficial este lunes 16 de marzo.

Dijo que todas las empresas del Estado que generan divisas como Pdvsa, Pequiven, Carbozulia «y todas las que generen recursos deben ser acudir a La Barraca para tramitar el permiso o salvoconducto para que puedan circular (…)».

Los maracaiberos salieron temprano a comprar alimentos ante el llamado a cumplir con la «cuarentena».

Recalcó que solamente las áreas que gozan de excepciones los servicios públicos como: el agua, la electricidad, el gas doméstico, la salud, el transporte, la alimentación y la seguridad y prevención «tendrán salvoconducto».

El funcionamiento de las entidades bancarias también «quedó restringido, pero se abastecerán los cajeros para que las personas puedan retirar efectivo».

«Ahora si usted necesita ir a la bodega, al supermercado, al abasto, al banco bien lo puede hacer, pero solo lo necesario (…)».

«Aquella persona que tenga tratamiento médico, que tenga que asistir a una de las empresas que están exceptuadas se les dará el permiso (…)».

