La princesa de Gales, Kate Middleton fue hospitalizada por una operación abdominal

LONDRES.- La oficina de protocolo de la Princesa, anunció que Kate permanecerá en un hospital privado de Londres durante dos semanas después de someterse a una cirugía abdominal planificada.

De igual forma, no se brindaron más detalles sobre la hospitalización de la Princesa de Gales, pero confirmó que su condición no era cancerosa.

Aunque en general está sana, Kate fue hospitalizada durante su embarazo debido a fuertes náuseas matutinas.

Los problemas médicos llegan después de unos años tumultuosos para la familia real, con el jubileo de platino en 2022, la muerte de la reina Isabel II unos meses después y la coronación de Carlos en 2023.

Kate, de 42 años, reanudará su servicio público después Pascua, dijo el palacio.

La esposa del príncipe William fue hospitalizada el pasado martes.

“La Princesa de Gales aprecia el interés que generará este anuncio”, dijo el palacio.

“Espera que el público comprenda su deseo de mantener la mayor normalidad posible con sus hijos y quiere que su información médica permanezca privada.

» El palacio dijo que Kate quería disculparse por posponer compromisos futuros.

“Ella desea tener la mayor reorganización posible, lo antes posible”, dijo el palacio.

Royal por elección, no por nacimiento, Kate es hija de una azafata y un despachador de vuelo.

Nacida en Reading, Inglaterra, el 9 de enero de 1982, Kate Isabel Middleton creció con su hermana menor, Pippa, y su hermano menor, James.

Conoció al Príncipe William, hijo mayor de la difunta Princesa Diana y Carlos, en St. Andrews en Escocia.

Además de eso, el palacio también anunció que el rey Carlos III se someterá a un “procedimiento correctivo” para el agrandamiento de la próstata la próxima semana.