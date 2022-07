Tony Toyán canta «Con Un Vinito Por El Lao» con la producción de Marlow Rosado

Miami FL, (@MinayaPR) El boricua Tony Toyán, virtuoso del cuatro, presenta el vídeo de su primer sencillo titulado «Con Un Vinito Por El Lao» que contó con la producción musical del ganador de GRAMMY®, Marlow Rosado y bajo el respaldo de Doral Music Group.

La composición y producción del tema es del propio Tony junto a Marlow Rosado, presenta su vídeo musical bajo la producción de David Parra y todo su equipo de trabajo.

La canción «Con Un Vinito Por El Lao» es una fusión reggae con influencias de la música típica puertorriqueña y otros géneros que han influenciado la carrera de este joven talento.

El proceso de la composición del tema se generó justamente en el pico de la Pandemia y presenta un mensaje de positivismo frente a la actitud con la que se debe de mirar tanto el presente como el futuro.

«Nuestra visión es traer un sonido diferente para ofrecerle al público, con una opción fuera de tanta similitud que existe musicalmente hoy dia. Queremos llegar al corazón de la gente con un sonido refrescante, que posea una energía positiva, actualizado y comercial pero sin perder la influencia de las raíces nuestras y la originalidad como artista» expresó el propio Toyan.

A los 8 años comenzó su travesía en la música llena de altos y bajos pero sobretodo llena de la satisfacción de hacer música, entretener y alegrar a la gente. Es tanto su amor hacia lo que hace que ha dedicado gran parte de su tiempo a enseñar todos sus conocimientos a niños y jóvenes como lo son sus actuales estudiantes del sistema público de enseñanza del Condado de Miami Dade.

Historia

Luego de vivir en carne propia el desastre natural más grande por el cual ha pasado Puerto Rico a causa del huracán María, Tony Toyan llegó a la ciudad de Miami persiguiendo su sueño dentro del increíble y difícil mundo de la industria musical.

Su llegada a los Estados Unidos no fue nada fácil. Prácticamente era un completo desconocido dentro del pentagrama y los escenarios e incluso fue rechazado por multiples lugares de música y entretenimiento.

A pesar de esto, este joven intérprete del instrumento nacional de Puerto Rico, el Cuatro quien además es cantante y compositor, no se dio por vencido logrando así posicionarse como uno de los shows más solicitados por la comunidad boricua y latina en el Sur de la Florida.

Actualmente es el artista principal en la gran mayoría de los restaurantes típicos Puertorriqueños y además ha pisado escenarios en eventos multitudinarios como por el ejemplo los llevado a cabo en la famosa área de Wynwood a lo que se le suma invitaciones en diversos medios de comunicación masiva.

Fue en uno de esos shows en vivo donde Tony conoció en persona al experimentado empresario de la industria musical Angel Carrasco, quien entre tantas cosas fue presidente de una de las compañías musicales mas importantes del mundo, Sony Music.

Carrasco le presentó a un amigo, el productor y artista puertorriqueño, Marlow Rosado. Ya con Marlow Rosado ganador de multiples premios entre los cuales se encuentran los prestigiosos premios GRAMMY® dentro de la fórmula, surge una dinámica real y poderosa entre estos tres talentos de la música latina que abriera paso al próximo nivel en la carrera de este gran artista.

Como resultado Tony Toyán firma un contrato discográfico bajo la nueva compañía disquera de Carrasco y Rosado, la compañía, Doral Music Group. Definitivamente que con su talento único, carisma y el apoyo de esta gran compañía, Tony Toyán se abrirá un espacio dentro de la industria de la música el cual dará mucho de que hablar.