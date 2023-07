Receta de Torta Red Velvet

Para los amantes de esta exquisita torta hoy les traemos la receta de este clásico de las tortas

Ingredientes :

Porciones: 10

280 gramos de harina de trigo

2 cucharadas de cocoa natural en polvo

1 cucharadita de sal

110 gramos de mantequilla, a temperatura ambiente

250 gramos de azúcar estándar

2 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

225 mililitros de leche agria (ver nota)

1 cucharada de colorante rojo en gel

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

1 cucharadita de vinagre blanco

Modo de preparación: Preparación: 45 min › Cocción: 35 min › Listo en: 1 hora 20 min Precalienta el horno a 180 ºC. Engrasa dos moldes para hornear de 23 centímetros, luego forra el fondo con papel para hornear. Mezcla harina, cocoa y sal. Reserva. Bate la mantequilla en un tazón grande, hasta acremar. Una vez esponjada, agrega mitad del azúcar en dos tandas, batiendo bien después de cada adición. Sin dejar de batir, incorpora los huevos, uno por uno, luego la vainilla. Empieza a añadir poco a poco los polvos, en partes, batiendo bien después de cada adición. La masa quedará espesa. Añade la leche agria y el colorante; bate hasta integrar. Mezcla rápidamente el bicarbonato con el vinagre. Envuelve en la masa hasta integrar perfectamente. Divide la masa entre los dos moldes engrasados. Hornea en el horno precalentado de 25 a 30 minutos o hasta que pasen la prueba del palillo. Retira del horno y deja enfriar 10 minutos dentro del molde. Luego desmolda y deja coloca sobre rejillas enfriadoras. Cuando los panes se hayan enfriado completamente, coloca uno de ellos en un platón. Cubre con tu betún favorito (el betún de queso crema es el que tradicionalmente se utiliza para el pastel red velvet, pero también puedes utilizar betún de vainilla o mantequilla). Coloca el segundo pan sobre el primero y embetuna la superficie y los lados.

Nota: Prepara la leche agria fácilmente: agrega 1 1/2 cucharaditas de jugo de limón o vinagre blanco a 200 mililitros de leche, y deja reposar entre 5 y 10 minutos.

