Tortilla Verde de Espinacas

Ingredientes para 6 Personas

4 papas

2 cebollas

1 paq. de hojas de espinacas cocinadas

8 huevos

1 cdta. de sal

Pimienta negra recién molida

Aceite

Preparación

Cocinar las hojas de espinaca en agua hirviendo con sal por 10 minutos. Escurrirlas y triturarlas.

Hervir las papas en rebanadas en agua con sal por 15 minutos y escurrirlas.

Sudar las cebollas cortadas en rebanadas en un sartén con dos cucharadas de aceite.

Batir los huevos y mezclar con las espinacas trituradas, las cebollas sudadas y las papas hervidas.

Colocar un poco de aceite en un sartén antiadherente.

Verter la mezcla y cocinar (tapado) a fuego bajo. Cuando cuaje, voltear sobre un plato y colocar nuevamente en el sartén para que cocine por ambos lados.

Una vez lista, retirar del fuego y dejar refrescar.

Servir caliente o a temperatura ambiente.

