La cantautora venezolana radicada en Nueva York nos revela su «lado oscuro», con el lanzamiento de su primer álbum.

El disco titulado “Tú y tu lado Oscuro” explora con temas en español y portugués una diversidad de sonidos, géneros y ritmos; nos habla de las formas más sutiles de autodestrucción generadas por el amor al sobrepasar tus límites. En palabras de Pía este nuevo disco «…Es mi visión desde afuera de mí… mi capacidad de tolerar situaciones que no hubiese pensado tolerar…. El maltrato propio, a través del amor por otra persona… Amor no sano, con mucha ambigüedad y sufrimiento…».

Componiendo desde la honestidad y la poesía; La Pía Páez genera expectativas y aciertos con un disco que refleja el poder musical que vive en esta artista venezolana. Pía cuenta ya con varios trabajos en el mercado entre los que se destaca su “Tonada del Caminante”. Un tema cargado de sentimiento que sirve de banda sonora a los pasos de quienes cruzan las fronteras por necesidad llenos de esperanzas.

La Pía Páez es una artista, directa, sensible, sincera e intrépida; Su música explora perspectivas femeninas y románticas. Decidida a generar una conexión emocional a través de su voz y sus composiciones, Pía combina elementos Piano Pop, R&B, Latin Music y beats electrónicos. Su nuevo álbum “Tú y Tu Lado Oscuro” es un álbum emocional que deja ver el sufrimiento de la mujer a través del amor en ambigüedad.

“Tú y tu lado Oscuro” es: Música y Letra de Pía, en coproducción con Aureliano Mendez, el álbum fue grabado por Héctor Martínez de Caseroloops en Venezuela y masterizado por Daniel Alba en los estudios Zampol de Nueva York.

Para más información conéctate a:

lapiapaez.com | Facebook.com/lapiapaezoficial | Instagram: @LaPiaPaez | Twitter: @La Pia Paez contacto: management@lapiapaez.com Prensa: press@lapiapaez.com

“Tú Y Tu lado Oscuro” el nuevo álbum de la venezolana Pía Páez. was last modified: by

En : Notas de Prensa