VENEZUELA:11 heridos en accidente de tránsito en la Autopista Lara-Zulia

Seis adultos y cinco niños resultaron lesionados en medio de un accidente de tránsito que se registró este domingo en horas de la mañana en el sector Taguayure de la carretera Lara-Zulia.

Estas personas, iban a bordo de una camioneta Pick Up. Sin embargo, se presume que el chofer perdió el control y la misma terminó volcada un lado de la vía.

Quienes transitaban por la zona, en medio del impacto que les causó tal escena, se dispusieron a auxiliar a los lesionados mientras se acercaba una comisión del cuerpo de bomberos de Carora.

El funcionarios trasladaron a los pacientes hasta el Hospital de Carora, no obstante, se espera que en las próximas horas sean llevados hasta el Antonio María Pineda de Barquisimeto.

Hasta el momento las autoridades no ofrecen detalles en relación a los nombres de los implicados o del estado en que se encuentran.

