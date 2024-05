Venezuela, Autoridades aeronáuticas sostienen reunión extraordinaria con el Comité Nacional de Facilitación

Prensa MPPT (08/05/2024).- Con la intención de brindar atención oportuna, eficaz, eficiente y de calidad al pueblo, autoridades del sector aeronáutico, encabezados por el viceministro de Transporte Aéreo GB. Freddy Borges, sostuvieron un encuentro estratégico con representantes del Comité Nacional de Facilitación.

Durante la reunión de trabajo, los voceros evaluaron y debatieron diversos temas para fortalecer las operaciones aéreas, garantizar el crecimiento económico de la nación y asegurar el cumplimiento de las normativas establecidas para la movilización de los pasajeros.

“Nosotros como especialistas de la aviación, es importante que nos integremos como un solo equipo de trabajo a fin de mejorar la experiencia de los pasajeros y así impulsar la imagen y la economía del país”, expresó Borges.

El encuentro permitió a los representantes del sector, resaltar la importancia de capacitar al personal que hace vida en los aeropuertos, para que tengan conocimiento de todos los procesos, a fin de mejorarlos y garantizar la seguridad operacional.

Texto/ Fotos: Paola González

