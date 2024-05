CNE venezolano publicó el tarjetón definitivo para la elección presidencial de 2024

Un tarjetón electoral, también conocido como boleta electoral, papeleta electoral o tarjeta electoral, es el documento que se utiliza para emitir el voto en una elección. En pocas palabras, es la papeleta que te dan en el lugar de votación para que marques a tu candidato o partido preferido.

Los tarjetones normalmente están hechos de papel especial de seguridad para evitar fraudes y suelen incluir información como:

Los cargos a elegir (presidente, alcalde, concejal, etc.)

Los nombres e información de los candidatos para cada cargo

Los logos de los partidos políticos

Instrucciones sobre cómo marcar correctamente el voto

En algunos países, como Venezuela, los tarjetones se muestran en máquinas de votación electrónicas.

FUENTE. CNE VENEZUELA

