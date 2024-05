Gobierno Bolivariano trabaja en garantía de la conectividad entre Barinas y Apure

Prensa MPPT (08/05/2024).- El ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguáyan, supervisó los trabajos de vialidad que se ejecutan en los sectores Bruzual y Puerto de Nutrias, ubicados en la frontera entre los estados Apure y Barinas.

En ese sentido, el líder de la cartera de Transporte aseveró que se espera habilitar una vía alterna previo a la temporada de lluvias, simultáneamente con el avance de los trabajos que se llevan a cabo en la vía de acceso al Puente José Cornelio Muñoz, ubicado en la zona limítrofe llanera y que representa una importante arteria vial para el pueblo.

Estas acciones se realizan gracias a la suma de esfuerzos entre todas las instituciones y lq gobernación del estado Apure, que buscan garantizar a las comunidades una movilidad segura.

Texto: Paola González

Fotografías: Jhordana Chacón



