Venezuela muestra el desarrollo de la aviación civil a la misión de asistencia técnica de la OACI-SAM

Prensa MPPT-INAC- Con grandes expectativas que demuestran el desarrollo continuo de la aviación civil en nuestro país, el Estado venezolano a través del Ministerio del Poder Popular para para el Transporte y del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), recibe hoy una misión de asistencia técnica integrada por oficiales de la región suramericana de la Organización de Aviación Civil Internacional OACI. Esta delegación, liderada por el Sr. Marcelo Ureña, oficial de la oficina regional de la OACI, tiene como objetivo, proveer asistencia técnica a nuestro país y a otros Estados de la región, para promover el desarrollo del sistema aeronáutico por medio del “Programa de Mejoramiento Continuo para fortalecer los sistemas de Aviación Civil de los Estados de la Región Suramericana”. El acto de apertura, fue presidido por el ministro de Transporte, GD. Ramón Velásquez Araguayán, teniendo como anfitrión a la autoridad aeronáutica de Venezuela, MG. Juan Manuel Teixeira Díaz, y acompañados del viceministro de Transporte Aéreo, GB. Freddy Borges y demás autoridades. Durante este acto, el ministro Velásquez Araguayán comentó, que para todos los Estados, es una meta contar con un sector aéreo desarrollado porque es un indicativo de la economía de un país. Recordó que “Somos miembro del Consejo Permanente de la OACI, formamos parte de la Comisión Latinoamérica de Transporte Aéreo (CLAC) donde damos nuestro aporte, recientemente nos integramos a la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo (ALTA) y recibimos al Director del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI-LAC), elementos que dan una guía de nuestro trabajo en el sector aéreo”. También se refirió a las estadísticas proporcionadas por ALTA recientemente sobre el incremento de nuestro país en un 24% en vuelos nacionales en comparación a 2019, etapa previa a la pandemia. Finalizó diciendo debemos “avanzar, mejorar y ser cada día más seguro”. Por otra parte, la Autoridad Aeronáutica indicó que Venezuela será el primer país donde se aplicará este programa de acompañamiento por parte de la oficina regional de Suramérica y explicó que Venezuela está entre los tres primeros de la región que cumplen con las recomendaciones de la OACI, debido a que en la última visita de seguimiento que realizó en 2013 se obtuvo el 92,2% de desempeño. “Estamos seguros que se cumplirá con el objetivo y podrán observar todo lo que hemos venido haciendo, que se llevarán una buena impresión de la aeronáutica nacional. En virtud de ello hemos dispuesto un equipo de profesionales para que la misión técnica pueda obtener respuestas satisfactorias a sus consultas”, aseveró el presidente del INAC. Una vez concluido el acto de bienvenida, los oficiales de la OACI conjuntamente con los expertos aeronáuticos designados, cumplirán jornadas de trabajo durante toda la semana en la sede del INAC, los Servicios a la Navegación Aérea en Maiquetía y el Ministerio de Transporte con la finalidad de constatar los niveles de cumplimiento de nuestro país en relación a la normativa internacional y aportar las recomendaciones necesarias. Con esta visita, una vez más el Gobierno Bolivariano a través de la Gran Misión Transporte Venezuela y del INAC, demuestra su compromiso con el desarrollo del sector aéreo y consolida su lugar en la aeronáutica regional, al ser el primer país en recibir este programa que busca que continuemos siendo un Estado seguro, eficiente y ordenado dentro del sistema aéreo. Prensa INAC

Venezuela muestra el desarrollo de la aviación civil a la misión de asistencia técnica de la OACI-SAM was last modified: by