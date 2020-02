Yadan se lanza a la palestra musical con ”Safeplace»

Luego de ganarse el corazón del público francés tras su participación en la Nouvelle Star (versión Francesa de American Idol) donde obtuvo el segundo lugar. El joven venezolano de tan solo veinte años, Yadan, presenta su primera placa discográfica titulada “Safeplace”.

Como autor y compositor de sus propias canciones, expresa (en tres idiomas) su ira, sus dudas y sus problemas, todo conectado por una esperanza inalterable.

Para Yadan, “Safeplace» representa un viaje y su manera de vivirla, una expresión de todas las emociones que podemos atravesar en su orden de progresión.

Este primer EP cuenta con cinco temas:

1 (Say You’re) Sorry

2 Empty Doors

3 YADAM

4 Vacío (No llores x mi)

5 The Place

Actualmente el cantante venezolano se encuentra promocionando “Vacío”, un tema de su autoría totalmente en español y al que considera un regalo para su país natal, Venezuela.

