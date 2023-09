3 Recetas de cocina saludable y tradicional de Madrid

Madrid es una ciudad que ofrece una gran variedad de platos típicos, muchos de ellos con una larga historia y una rica influencia de otras culturas. La gastronomía madrileña se caracteriza por su sencillez, su sabor y su calidad, utilizando ingredientes frescos y de temporada. Además, es posible disfrutar de una cocina saludable y equilibrada, sin renunciar al placer de comer bien.

En este artículo te presentamos tres recetas de cocina saludable y tradicional de Madrid, que puedes preparar en casa con facilidad y que te harán sentir como si estuvieras en el corazón de la capital.

Cocido madrileño

El cocido madrileño es uno de los platos más emblemáticos y populares de la cocina madrileña. Se trata de un guiso de garbanzos con carne, verduras y embutidos, que se sirve en tres vuelcos: primero el caldo, luego los garbanzos y las verduras, y por último la carne y los embutidos. Es un plato muy completo y nutritivo, que aporta proteínas, hidratos de carbono, fibra, vitaminas y minerales. Para hacerlo más saludable, se recomienda utilizar carnes magras, como pollo o ternera, y reducir la cantidad de embutidos, como chorizo o morcilla. También se puede desgrasar el caldo antes de servirlo, para eliminar el exceso de grasa.

Ingredientes (para 4 personas)

– 300 g de garbanzos

– 1 hueso de jamón

– 1 trozo de tocino

– 1/4 de pollo

– 1/4 de ternera

– 2 chorizos

– 2 morcillas

– 2 zanahorias

– 2 patatas

– 1 cebolla

– 1 puerro

– 1 rama de apio

– 2 hojas de laurel

– Sal

– Pimienta

– Agua

Preparación

1. La noche anterior, pon los garbanzos en remojo con agua fría y una pizca de sal.

2. Al día siguiente, escurre los garbanzos y ponlos en una olla grande con agua fría. Añade el hueso de jamón, el tocino, el pollo, la ternera, el chorizo, la morcilla, la cebolla, el puerro, el apio, el laurel, sal y pimienta. Cubre con agua y lleva a ebullición. Espuma la superficie con una espumadera para eliminar las impurezas.

3. Baja el fuego y deja cocer a fuego lento durante unas dos horas o hasta que los garbanzos estén tiernos. Añade más agua si es necesario.

4. Pela las zanahorias y las patatas y córtalas en trozos. Añádelas a la olla cuando falten unos 20 minutos para terminar la cocción.

5. Retira la carne y los embutidos y resérvalos. Cuela el caldo y desgrásalo con una cuchara o un papel absorbente.

6. Sirve el cocido en tres vuelcos: primero el caldo con fideos o arroz, luego los garbanzos con las verduras, y por último la carne y los embutidos troceados.

Tortilla de patatas

La tortilla de patatas es otro plato clásico e imprescindible de la cocina madrileña. Se trata de una tortilla hecha con huevos batidos y patatas fritas en aceite de oliva, a la que se puede añadir cebolla o no según el gusto. Es un plato muy versátil, que se puede comer caliente o frío, solo o acompañado de pan, ensalada o salsa de tomate. Es una fuente de energía, proteínas y grasas saludables, pero también tiene un alto contenido calórico. Para hacerla más ligera, se puede usar menos aceite para freír las patatas o incluso cocerlas al vapor o al microondas. También se puede usar menos huevos o sustituir algunos por claras.

Ingredientes (para 4 personas)

– 4 huevos

– 4 patatas medianas

– 1 cebolla (opcional)

– Aceite de oliva

– Sal

Preparación

1. Pela las patatas y córtalas en trozos pequeños y finos. Pela la cebolla y pícala en trozos pequeños (si la vas a usar).

2. Calienta una sartén con abundante aceite de oliva y fríe las patatas y la cebolla a fuego medio, removiendo de vez en cuando, hasta que estén tiernas y ligeramente doradas. Escurre el exceso de aceite y salpimienta al gusto.

3. Bate los huevos en un bol con una pizca de sal. Añade las patatas y la cebolla y mezcla bien.

4. Calienta una sartén antiadherente con un poco de aceite y vierte la mezcla de huevos y patatas. Cuaja la tortilla por ambos lados, dándole la vuelta con ayuda de un plato o una tapa, hasta que esté hecha al punto que te guste.

5. Sirve la tortilla caliente o fría, con pan, ensalada o salsa de tomate.

Rosquillas de San Isidro

Las rosquillas de San Isidro son unos dulces típicos que se consumen en Madrid durante las fiestas del patrón de la ciudad, el 15 de mayo. Se trata de unos buñuelos de masa frita, que se pueden glasear con azúcar, anís o chocolate, o dejarlos sin glasear. Son unos bocados deliciosos y muy fáciles de hacer, pero también muy calóricos y grasos. Para hacerlos más saludables, se puede usar harina integral, reducir la cantidad de azúcar o sustituirlo por edulcorantes naturales, y usar aceite de oliva o de girasol para freírlos. También se puede hornear la masa en lugar de freírla, aunque el resultado será diferente.

Ingredientes (para unas 20 rosquillas)

– 250 g de harina

– 50 g de azúcar

– 50 g de mantequilla

– 2 huevos

– 1 sobre de levadura química

– 1 cucharadita de anís en grano

– La ralladura de un limón

– Aceite para freír

– Azúcar glas, anís o chocolate para glasear (opcional)

Preparación

1. En un bol, mezcla la harina con el azúcar, la levadura, el anís y la ralladura de limón.

2. Añade la mantequilla derretida y los huevos batidos y amasa hasta obtener una masa homogénea y elástica.

3. Forma bolitas con la masa y hazles un agujero en el centro para darles forma de rosquilla.

4. Calienta una sartén con abundante aceite y fríe las rosquillas por tandas, hasta que estén doradas por ambos lados. Escurre el exceso de aceite sobre papel absorbente.

5. Si quieres glasear las rosquillas, puedes espolvorearlas con azúcar glas, bañarlas en anís o chocolate fundido, o dejarlas sin glasear si prefieres.

6. Disfruta de las rosquillas de San Isidro con un café o una infusión.

3 Recetas de cocina saludable y tradicional de Madrid was last modified: by