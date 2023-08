5 Recetas de cocina saludable tradicionales de Torrelavega, España

Torrelavega es una ciudad de Cantabria que tiene una rica gastronomía basada en los productos locales, como la carne, el pescado, los lácteos y las verduras. En este artículo te presentamos cinco recetas de cocina saludable y tradicionales de Torrelavega que puedes preparar en casa y disfrutar con tu familia o amigos.

1. Cocido montañés

El cocido montañés es un plato típico de la cocina cántabra que se elabora con alubias blancas, berza, tocino, chorizo, morcilla y costilla de cerdo. Es un plato muy nutritivo y energético que se suele consumir en los meses de invierno para combatir el frío. Para prepararlo necesitas:

– 500 g de alubias blancas

– 1 kg de berza

– 200 g de tocino

– 200 g de chorizo

– 200 g de morcilla

– 400 g de costilla de cerdo

– Sal

– Agua

El día antes pon las alubias en remojo con agua fría. Al día siguiente escúrrelas y ponlas en una olla grande con agua fría y sal. Lleva a ebullición y baja el fuego. Deja cocer a fuego lento durante una hora y media o hasta que estén tiernas.

Mientras tanto, lava la berza y córtala en trozos pequeños. Ponla en otra olla con agua y sal y cuece durante media hora o hasta que esté blanda.

En una sartén, fríe el tocino, el chorizo, la morcilla y la costilla cortados en trozos. Cuando estén dorados, escúrrelos y resérvalos.

Cuando las alubias estén cocidas, añade la berza escurrida y las carnes fritas. Mezcla bien y deja cocer todo junto durante unos 15 minutos más.

Sirve el cocido montañés bien caliente en una fuente grande o en platos individuales. Acompaña con pan y vino tinto.

2. Merluza a la cazuela

La merluza a la cazuela es un plato sencillo y sabroso que se prepara con merluza, patatas, cebolla, ajo, perejil, vino blanco y caldo de pescado. Es una receta ideal para aprovechar la merluza fresca que se puede encontrar en el mercado de Torrelavega. Para prepararla necesitas:

– 4 lomos de merluza

– 4 patatas medianas

– 1 cebolla grande

– 4 dientes de ajo

– Un manojo de perejil

– 200 ml de vino blanco

– 500 ml de caldo de pescado

– Aceite de oliva

– Sal

– Pimienta

Pela las patatas y córtalas en rodajas finas. Pela la cebolla y córtala en juliana. Pela los ajos y pícalos finamente. Lava el perejil y pícalo también.

En una cazuela amplia, calienta un poco de aceite de oliva y sofríe la cebolla y el ajo a fuego medio hasta que estén blandos. Añade el vino blanco y deja que se evapore el alcohol.

Agrega el caldo de pescado y lleva a ebullición. Baja el fuego y añade las patatas. Salpimienta al gusto y deja cocer durante unos 20 minutos o hasta que las patatas estén tiernas.

Salpimienta los lomos de merluza y colócalos sobre las patatas. Espolvorea el perejil por encima. Tapa la cazuela y deja cocer durante unos 10 minutos más o hasta que la merluza esté hecha.

Sirve la merluza a la cazuela bien caliente en la misma cazuela o en platos individuales. Acompaña con pan y vino blanco.

3. Quesada pasiega

La quesada pasiega es un postre tradicional de Torrelavega que se elabora con queso fresco, leche, huevos, azúcar, mantequilla y harina. Es un postre cremoso y suave que se suele servir frío o templado. Para prepararlo necesitas:

– 500 g de queso fresco

– 500 ml de leche

– 4 huevos

– 200 g de azúcar

– 50 g de mantequilla

– 50 g de harina

– La ralladura de un limón

Precalienta el horno a 180°C y engrasa un molde rectangular con un poco de mantequilla.

En un bol, desmenuza el queso fresco con un tenedor. Añade la leche y mezcla bien.

En otro bol, bate los huevos con el azúcar hasta que estén espumosos. Añade la mantequilla derretida y la harina tamizada. Mezcla bien.

Agrega la ralladura de limón y mezcla de nuevo.

Vierte la mezcla sobre el molde y alisa la superficie con una espátula.

Hornea la quesada pasiega durante unos 40 minutos o hasta que esté dorada y firme.

Deja enfriar la quesada pasiega sobre una rejilla y luego desmóldala con cuidado.

Sirve la quesada pasiega fría o templada, cortada en porciones. Puedes espolvorearla con azúcar glas si quieres.

4. Sobaos pasiegos

Los sobaos pasiegos son unos bizcochos esponjosos y aromáticos que se elaboran con mantequilla, huevos, azúcar, harina y levadura. Son unos dulces típicos de Torrelavega que se suelen consumir en el desayuno o la merienda. Para prepararlos necesitas:

– 250 g de mantequilla

– 250 g de azúcar

– 4 huevos

– 250 g de harina

– 1 sobre de levadura química

– La ralladura de un limón

Precalienta el horno a 180°C y prepara unos moldes de papel para sobaos.

En un bol, bate la mantequilla a temperatura ambiente con el azúcar hasta que esté cremosa.

Añade los huevos de uno en uno, batiendo bien después de cada adición.

Agrega la harina tamizada con la levadura y mezcla bien.

Añade la ralladura de limón y mezcla de nuevo.

Reparte la masa en los moldes de papel, llenándolos hasta las tres cuartas partes.

Hornea los sobaos pasiegos durante unos 20 minutos o hasta que estén dorados y esponjosos.

Deja enfriar los sobaos pasiegos sobre una rejilla y luego desmóldalos con cuidado.

Sirve los sobaos pasiegos solos o acompañados de leche, café o chocolate.

5. Patatas con carne

Las patatas con carne son un plato sencillo y económico que se prepara con patatas, carne de ternera, cebolla, ajo, pimentón, laurel, vino blanco y caldo de carne. Es un plato muy sabroso y reconfortante que se puede servir como plato único o como guarnición. Para prepararlo necesitas:

– 800 g de patatas

– 500 g de carne de ternera

– 1 cebolla grande

– 4 dientes de ajo

– 1 cucharadita de pimentón dulce

– 2 hojas de laurel

– 200 ml de vino blanco

– 500 ml de caldo de carne

– Aceite de oliva

– Sal

– Pimienta

Pela las patatas y córtalas en trozos irregulares. Pela la cebolla y córtala en trozos pequeños. Pela los ajos y pícalos finamente.

Corta la carne en trozos medianos y salpimiéntala al gusto.

En una cazuela grande, calienta un poco de aceite de oliva y dora la carne por todos lados. Retira la carne y resérvala.

En el mismo aceite, sofríe la cebolla y el ajo a fuego medio hasta que estén blandos. Añade el pimentón y remueve rápidamente para que no se queme.

Agrega el vino blanco y deja que se