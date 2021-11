Activados más de 200 funcionarios de la GNB para el Plan República en Miranda

Prensa CZGNB-44

Con motivo del proceso electoral de este domingo 21 de noviembre, Comando de Zona 44 de la Guardia Nacional Bolivariana (CZGNB-44), desplegó más 200 funcionarios para activar el Plan República en la entidad mirandina.

Según los lineamientos establecidos por el Comandante de la Zona de Defensa Integral en Miranda (Zodi-Miranda), General de División Johan Hernández Lárez y la supervisión del Comandante del CZGNB-44, General de Brigada Félix Arnos los efectivos serán garantes de la seguridad y paz durante el proceso electoral donde los mirandinos elegirán Gobernador, Alcaldes, Diputados y Concejales.

Desde este martes, por disposición del Presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Pedro Calzadilla fueron activos los efectivos de la GNB quienes custodiarán las máquinas y material electoral en 285 centros de votación de la región mirandina.



