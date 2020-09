Aníbal Sanchez ¿Como cerró el Proceso de Postulaciones de Candidatos a las elecciones parlamentarias?

La Junta Nacional recibió los recaudos en forma física de 6.480 postulaciones en la forma nominal, para las 87Circunscripciones Electorales considerando que existen algunas de un sólo cargo a elegir pero existen dos (Valencia y Barquisimeto) donde se eligen hasta cuatro diputados por nombre y apellido.

“En el caso de estas postulaciones las 26 organizaciones que las presentaron podrán hacer modificaciones de forma que se reflejen en Boleta hasta el día diez de septiembre” aclaró el dirigente político al realizar un balance, para los medios.

Adicional a las 6.480 postulaciones nominales que representan el carácter personalizado del sufragios de las que saldrán 130 diputados principales e igual numero de suplentes. “Existen en el sistema automatizado los datos de otras 4.783 postulados en las 24 listas regionales, en forma de listas regionales de los cuales se asignarán de forma proporcional 96 diputados principales”.-

Otras 2.096 postulaciones registradas son de forma de lista nacional, de los cuales se adjudican 48 diputados, también de forma proporcional, lo que significa junto con los regionales 144 curules el 52%. En el balance de Aníbal Sánchez Ismayel se desprende que existen 13.359 Postulaciones Admitidas de Partidos Nacionales “que no necesariamente son el mismo número de candidatos”

De donde surgen estos números de postulaciones, a nivel de las 87 circuitos electorales, estaban habilitada 30 organizaciones políticas nacionales, cada una podía postular 130 candidatos principales y nominales (260) por el número de organizaciones, se tiene el dato de esperadas 7.540 y el CNE recibió 6.480 (83%).

Aclara, que un mismo candidato puede tener más de una postulación, por ejemplo los 260 nominales de la denominada Alianza Democratica, tendrían cada candidato al menos 5 postulaciones una generada por AD, otra por COPEI, de Esperanza por El Cambio, de Avanzada y de Cambiemos. “Quienes presentaron una alianza perfecta una plataforma unitaria de candidatos que concentrarán el esfuerzo de la campaña, y al momento de asignar por cocientes proporciónales en lista tendrían ventaja Matemática”.-

Ahora, el número de recibidas baja en cuanto a esperadas porque existen partidos como LÁPIZ, PUENTE, GENTE y MPJ que no inscriben candidatos, otros lo hacen de forma parcial, como VPA, UPP89, MOVEV, VU y Primero Venezuela “De ahí que 26 OFP nacionales consignaran ante la Junta 6.480 (83%) de 7.540 postulaciones Nominales entre Principales y Suplentes, esperadas”

En caso de ACEP de quien se habían visto reportes los días 2 de septiembre, ahora aparece en su lugar otra organización, y de la Fuerza del Cambio se reflejaron a última hora las faltantes para completar las 260 nominales. En cuanto al número anunciado por la presidenta del CNE incluye las postulaciones de organizaciones de carácter regional y de pueblos indígenas para acercarse a las catorce mil postulaciones.-

