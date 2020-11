Anibal Sánchez: ¿Quienes deben ir preparando su mensaje para el 6 de Enero?

No asombró, pero Si llevo a la reflexión y preocupación de algunos ciudadanos el anuncio del vicepresidente del PSUV donde asevera que el chavismo podría ganar los 87 circuitos en el proceso del 6-D.

¿Qué pasaría de darse el escenario donde el Chavismo triunfe en la AN? Quien debe preparar un discurso y dar una explicación a las generaciones venideras; son los que propician la Abstención como herramienta Política, como expresé en redes sociales @anibalsanchez «Hasta donde pueden llegar con ese mensaje desgastado y empleado en el 2005 y 2018 sin ningun resultado de la deslegitimación»

Con la nueva norma de elección donde existe un mejor equilibrio entre votos y escaños asignados; deja de ser mayoritario como en 2010 y el 2015 al tener adjudicación por representación proporcional en 52% y no del 30% como en la anterior elección de la Asamblea.

El chavismo puede obtener 133 diputados de los Nominales y 48 entre las Listas, cerca de los dos tercios, con método anterior en caso de ganar las 87 circunscripciones tendría un mínimo del 70% solo con los nominales. “Aún siendo minoría social y con un rechazo de su gestión sobre el 80%”.

Es que no están dadas las circunstancias para participar se escucha de lideres del G4 incluso algunos diputados; estos también deben reflexionar «creen que las mismas les lloveran, se las obsequiará un gobierno como este o es que vienen con el desembarco».

¿Que se hace ante esta posibilidad? Hasta el último momento se realicen esfuerzos unitarios y hasta por hacer una campaña. Para enfrentar este gobierno y las parlamentarias se debe ensamblar un teatro de operaciones, donde todos se activan en funcion de un objetivo; con visión clara que para lograrlo es necesario cumplir ciertas metas y pasos previos; donde incluso los que no participan directamente tienen una mínima coincidencia.

No sé trata de ser derrotista es ser responsable con una política y un proyecto, «Al venezolano se le pide no rendirse, que reflexione, aún en las derrotas electorales hay un avance se deja una semilla y se construyen fortalezas. El Gobierno o una parte sabe que la salida de la ingobernabilidad no es con más confrontación es con más y mayor política”.

Pongamos el foco en la gente y sus problemas, como estarán el 6 de Enero. «viene una mayor crisis económica y conflictividad social, producto de la crisis global, caída de los precios de petróleo y la pandemia, pero de los resultados electorales como de otros manejos surgirán propuestas y vocerías que deben comprender que todos cuentan».

Solo bajo el reconocimiento y entendimiento de esa nueva realidad unidos los venezolanos con estos nuevos actores globales que se perfilan podrán fijar otro tablero político “donde se deberia estar en la mejor posición para jugar” estas no son solo de fuerza, sino de debilidades en el adversario real.-

Anibal Sánchez, ¿Quienes deben ir preparando su mensaje para el 6 de Enero?

En : Política