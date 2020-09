Aníbal Sánchez: “Que viene en el Cronograma Electoral de las Parlamentarias ”

El órgano rector de las elecciones en Venezuela (CNE) culminó la etapa de Inscripción de Candidatos y de Selección de Puestos en las Boletas Electorales, que se utilizarían en los venideros comicios parlamentarios. Al mismo tiempo se conoció de la repuesta a la invitación hecha a la Unión Europea para que actuara una misión de observación electoral.

El especialista electoral y analista político Aníbal Sánchez expuso cuáles son la etapas que siguen para dar cumplimiento al cronograma electoral hasta el día de las elecciones, convocadas para el próximo 6 de diciembre. “Aún cuando algunos actores nacionales han insistido en la necesidad de postergar estos comicios ante la posibilidad de que aumenten los contagios por el COVID 19”

Están otros actores internacionales, como la U.E. que al responder invitación para instalar una misión de observación electoral, opinan que el tiempo sería muy corto para garantizar ciertas condiciones, aunque el proceso se convocó hace tres meses.

De esta manera, el cronograma sigue corriendo, y adecuándose a las prórrogas dadas a nivel de Actualización del Registro Electoral y de la última actividad de Postulaciones de Candidaturas; por esto en la próxima semana será la sustitución con efecto en la boleta. Entre el 26 y el 30 vienen las auditorías de los datos de electores. Entre el 5 y el 16 de octubre viene la auditoría del software de máquinas.

“Aunque aún no conocemos el número y tipo, recordemos que en marzo se produjo incendio en los almacenes del CNE dañándose gran parte de la infraestructura electoral”

El 11 de octubre será el Simulacro “primera actividad en la que los ciudadanos podrían familiarizarse con las herramientas”. Del 26 de octubre al 6 de noviembre es la auditoria del software de totalización y en el transcurso de este mes es la producción de las 34 mil máquinas que se utilizarán.

El 12 de octubre es la instalación de las juntas electorales, municipales y parroquiales. El 30 de octubre es la auditoria de los archivos de las máquinas de votación.

Durante el mes de noviembre se realizará la feria electoral. Evento este al igual que las actividades técnicas que se deberán realizar bajo mecanismos adicionales de protección para evitar aumento en los contagios de COVID. En esta fase se divulgará todo lo concerniente a las elecciones a través de los mecanismos electrónicos. Los electores podrán familiarizarse con los diputados de su circunscripción.

En noviembre también será la capacitación de los miembros que estarán cubriendo las 34 mil mesas de votación. Entre el 9 y el 13 de noviembre será la auditoria de infraestructura. Luego, a finales de ese mes, la auditoría del despliegue de las máquinas. Una vez que es hecha la producción, se ensamblan algunas de estas máquinas antes de enviarlas a las oficina regionales, detalló.

A finales de noviembre y hasta el día anterior a la votación, se efectuarán las acreditación de los testigos de los partidos. La campaña electoral oficial será del 19 de noviembre al 3 de diciembre. El 29 es la auditoría del predespacho cuando las máquinas son enviadas a los centros de votación.

La auditoría de la puesta en cero del sistema será el 4 de diciembre y el 5 de ese mes, la auditoría de telecomunicaciones; quedando aún las auditorias de segunda fase posterior al acto de votación, la cual se inicia con la verificación ciudadana o apertura de cajas, acotó .-

