Aníbal Sanchez "26 Partidos Nacionales Participantes, seleccionaron su puesto en los 87 Tarjetones"

Varias sorpresas se llevaron hoy los asistentes al acto de selección de puesto en el tarjetón electoral, pues se estrenaron algunas denominaciones como Venezuela Unida y Primero Venezuela “vienen a ocupar el espacio de las organizaciones con fines políticos MIN y ACEP”

Explicó el dirigente de la Alianza Democrática y consultor en temas Políticos Electorales Anibal Sanchez qué tal cómo está en el Cronograma se cumplió con esta actividad para la que estaban convocados los 26 partidos nacionales que presentaron postulaciones, quedando por fuera de la Boleta las organizaciones PUENTE, GENTE, Primero Justicia y LÁPIZ para este Jueves las organizaciones de carácter regional escogerán sus espacios entre las casillas disponibles de esta grilla, en sus entidades respectivas.

El PSUV y las organizaciones agrupadas en la alianza denominada Polo Patriótico, ocuparan las primeras columnas y fila se superiores del tarjetón, puestos parecidos a los de los comicios anteriores; mientras que el Partido Comunista de Venezuela y Tupamaro ocupan la segunda y tercera fila debajo del GPP constituyéndose en la alianza popular revolucionaria.

En la segunda y tercera columna destacan del lado derecho dos organizaciones nuevas en este proceso, cómo son ProCiudadanos y Unión Progreso ligadas directamente a ex candidatos presidenciales como sería Leocenis Garcia y Eduardo Fernández.-

En la cuarta columna o zona central del Tarjetón Electoral encontramos a las organizaciones ligadas con Diputados actuales y que han sido producto de decisiones del Tribunal Supremo y del Órgano Electoral como sería Primero Venezuela y Venezuela Unida, está fila la cierra la organización política de Claudio Fermín de nombre Soluciones Por Venezuela.

En la última fila se coloca de izquierda a derecha la organización Fuerza para El Cambio ligada al exgobernador Capriles, seguida del partido Ecológico y del Movimiento al Socialismo. “Por encima de éstas en quinta columna dos Organizaciones UPP89 y NUVIPA organizacion que también tiene una directiva producto de sentencia”

“Quedando los 5 partidos nacionales que presentaron candidatos en alianza perfecta y que actúan de esta forma con la denominación de Alianza Democrática, en la esquina inferior derecha” los cuales estarán en esta esquina ordenados de esta forma: Esperanza Por El Cambio, Movimiento Cambiemos, y lado inferior COPEI, Avanzada y AD.

Existirá el momento de la Divulgación, Simulacro, Feria y Campaña para que los electores se familiaricen con los instrumentos “para que puedan entender cómo estos 5 partidos postularon los mismos 260 candidatos nominales y 192 en listas, entre Principales y Suplentes de forma idéntica” por lo que marcando cualquiera de las tarjetas suma a sus candidatos.-

Al finalizar, explicación, Sanchez recuerda que son 87 tipos de Boletas distintas en las 24 entidades pero las organizacion mantendrán su misma ubicación, lo que diferencia son los espacios dentro de las tarjetas de acuerdo al número de cargos nominales (nombre candidato) a elegir que van desde 1 hasta 4 más la votación lista, del partido.

