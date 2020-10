Aníbal Sánchez: “Tercer cambio en Cronograma del 6-D a nivel de Simulacro y Auditorías” Como queda:

El Consejo Nacional Electoral (CNE) al no contar con las máquinas en el pais, modificó el cronograma para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, para ajustar las fechas del Simulacro y de las Auditorías Técnicas, los anteriores cambios obedecían a las prolongas en las fases de Presentación de Candidaturas.

Según esta última adecuación, a partir del 09 de Octubre fecha en la que se le presentaría a las organizaciones políticas el nuevo Sistema Automatizado, el Simulacro Electoral que estaría quedando para el 25 de Octubre.

Esta actividad explicó en sus declaraciones el Consultor Electoral Aníbal Sánchez estaba pautada originalmente para el 11 de este mes, se corrió para el 18 y se efectuaría la semana siguiente, en el Simulacro presencial o virtual sería la oportunidad que tendría electores y candidatos para familiarizarse con las nuevas herramientas electorales.

Es la segunda oportunidad en la que el CNE cambia el cronograma para las parlamentarias del 6-D, a nivel de las Auditorías Técnicas, procesos estos que se deben adecuar como se hizo a nivel de la Herradura Electoral de acuerdo a los protocolos sanitarios, para prevenir contagios por coronavirus.

Añadió Sanchez, cuando se presente el modelo de máquinas de votación a utilizar en las parlamentarias, el ente electoral debe informar sobre las modalidades de las auditorías al sistema automatizado, de acuerdo a los nuevos software, máquinas de votación (SAE) y sistema de autenticación de identidad (SAI).

Las modificaciones al cronograma que se hicieron afectan fechas de las auditorías; como la del software de las máquinas de votación (del 12 al 23 de octubre); sobre lo datos de electores (del 26 al 30 de octubre); de archivos de Máquinas de Votación (el 31 de octubre); al software de totalización (2 al 13 de noviembre); de cuadernos de votación (del 2 al 4 de noviembre); producción de máquinas (19 al 28 de noviembre); el predespacho (del 28 al 29 de noviembre) así como las actividades de sustitución y modificación de las postulaciones que no se reflejan en boleta para voto lista (hasta el 6 de noviembre) y en caso de nominales (hasta el 26 de noviembre).

El ente electoral no se pronuncia sobre propuesta de extender periodo de campaña oficial, pautado entre 19 de noviembre hasta 48 horas antes del acto de votación. Lo que coincidiría con las actividades de la auditoría de puesta en Cero pautada para el 4 de diciembre y la de Telecomunicaciones el día 5; quedando para fechas posteriores las auditorias de segunda fase que inician con la verificación ciudadana, acotó.-

En : Política