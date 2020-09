Aníbal Sánchez “aprovecharía invitación del CNE” para discutir sobre Puntos Rojos, Auditorías y Acompañamiento, entre otros.-

Le tomo la palabra presidenta del CNE, como usted mismo lo expresará y así reflejan los medios: “la diatriba política está expresada no solo en quienes pretenden desconocer, sino también se le debe dar espacio a los que reconocen la ruta democrática” expresó el Analista y Consultor Aníbal Sánchez .-

“Los primeros garantes de las Auditorías deben ser los Partidos Políticos” añadió la rectora; por lo que opinión del también candidato se debería discutir protocolo y alcance de las mismas, de manera que se le pueda dar mayor garantía de transparencia a sus resultados.

“Entre garantes se debe aclarar la actuación de los otros agentes, si se quiere generar mayor confianza, refiriéndose, a los auditores externos o de las universidades, e incluir en el acompañamiento amplio internacional especialistas en cada una de las áreas” no es tema solo de girar unas invitaciones, el de trasmitir por internet las actividades o conocer estatus del inventario de máquinas, sentenció.

Nos gustaría quedarnos con sus palabras, de que piensa en una gestión como “Árbitro en Consenso”. A esta altura no es solo el tema del ventajismo comunicacional, observado en las cadenas de radio y televisión por parte de instituciones del Estado para promover candidatos; sino el manejo que se le da a anuncios sobre el papel del Plan República en el control de las medidas ante el COVID19, sino que parece no tener claro lo que significan los Puntos Rojos.-

Estos puntos rojos más allá de ser informativos, se han convertido en centros de control y sobre los que han caído muchas denuncias de actividades de coerción y coacción del elector, no pueden ser de paso obligatorio y su instalación a más de 200 metros del centro.-

A alguien con su experiencia “no debemos recordarle que el ejercicio del sufragio es de forma Universal Libre Directa y Secreta” como consagra la constitución en sus artículos 62 o 63; o la declaración de los Derechos Humanos y el Pacto de San José en el 23 y 21-

Compartimos con usted, Que en estos momento de pandemia; se nos obliga a protocolos biosanitarios, y a la revisión de cada una de las fases, desde la ubicación de los centros como el funcionamiento de una nueva forma de herradura electoral, en estaciones, que permita garantizar el distanciamiento, e incluso se podría hablar el tema de la desconcentración de electores, lo cual parece contradictorio cuando se eleva el número de votantes por mesas.-

En este punto la clave podría ser los niveles de participación esperada, aunque organice para el total de la convocatoria. Se le volvió a escuchar la propuesta de Votar en una jornada de más de un día, lo que indudablemente crea el inconveniente de un doble contingente de Miembros y Testigos de Mesas, lo que significa un gasto operativo y humano muy alto para las organizaciones.-

“No es solo un tema de los salvoconductos, vacunas o la gasolina para los directivos y candidatos” es un tema de recursos logísticos y humanos, que se debe evaluar.-

