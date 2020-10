Aníbal Sánchez, “Que se conoce hasta ahora del Sistema Electoral a partir de la EC-21”

Al monitorear las auditorías técnicas al nuevo Sistema Electoral surgen detalles técnicos, se realizan observaciones, propuestas y de algunos aspectos se logra su corrección o perfección.

Explica con algunos ejemplos cada uno de estos escenarios el Analista y Consultor Electoral Aníbal Sánchez Ismayel, se conoció durante la auditoría del software de los equipos EC-21 que entre las variaciones del proceso en cuanto al sistema anterior empleado por el CNE que las actas ‘resultados’ podrían incluir un CÓDIGO eléctrico QR y de ahí surgió solicitud de su estructura “pues a partir de esto con una aplicación móvil se podría captar resultados plasmados en acta, trasmitir y respaldar”

Entre los aspectos que preocuparon a los técnicos de los partidos políticos destaca el fácil acceso que se podría tener al sitio dentro del Hardware donde se alojan las memorias removibles del equipo en la que se respaldan los votos de cada una de las máquinas. De ahí la sugiera de que se agregue un mecanismo de seguridad adicional para evitar que con alguna manipulación sea la misma removida, del compartimento lateral al monitor que no es visible a simple vista.

Añadió Sanchez, en sus redes, que sobre este aspecto se le ha llevado el seguimiento ante el ente electoral; el arquetipo del código QR se quedó a suministra pero él mismos sólo contendría datos del acta de la mesa, lo que es trasmitido, no debería incluir datos de incidencias del SAI como número de electores que no dan coincidencia, aspecto que se incluye en las auditorías de datos en segunda fase.

En cuanto a la sugerencia de asegurar las memorias, técnicos del CNE manifiestan que al ser extraído el equipo dejara de funcionar y automáticamente emite una alarma. Otro aspecto corregido a nivel del software tendría que ver con la Impresión de actas, lo que se constató el último día como automáticamente se emiten las actas al entrar en modo Abierto y Cerrado el sistema.

Varios elementos crean comentarios como el tiempo para una auditoría de software, no es seis meses, imagínese convocatorias a los eventos y jornadas de Actualización del Registro que están entre primeras actividades se harían entonces un año antes de la elección “por eso se debe ser acucioso con lo que reflejan medios sobre opiniones dadas por técnicos”.

Otro elemento que suscitó muchas preguntas es el sistema operativo utilizado a partir del anunció que sería en base a uno libre, que no tuviera restricciones, o la duración de la batería de litio, interna de la maquina, después de las pruebas se constató que en pleno funcionamiento del equipo duraría unas 10 horas continuas.

Entre la misión que tenían los técnicos electorales estaba el constares que se preserva el precepto del VOTO SECRETÓ la máquina EC-21 no solo debe captar, expresar, archivar o trasmitir el resumen de las manifestaciones de voluntad, se debe garantizar que no se puede conocer la opción seleccionada por determinado elector. Esto se logra “con un encriptado aleatorio y mezclado de dos archivos el que lleva la cola de electores y el de los code-voto”, esto para evitar se asocie el orden en el que los votantes ejercen su selección y las manifestaciones emitidas.

El CNE desde la presentación del equipo sostiene que la transmisión de datos “el paquete de votos de cada máquina” se hará de forma encriptada a través de una red privada para esta actividad, más aspectos se conocerán en la auditorias de infraestructura de telecomunicaciones. En este nivel se verifica que el equipo esté aislado de internet. “Es al final de la jornada cuando tendría la capacidad de conectarse a la red para iniciar la transmisión, después de imprimida el acta de cierre.-

Este sistema tiene integrado la información biométrica de los electores de los electores de su respectiva mesa. Mayor detalles sobre este equipo se obtendrán en la Auditoría de Datos de Electores; en esta no solo se certifica la calidad de las huellas, o que no se repitan los registros, se obtienen los archivos compartidos de datos de cada mesa de votación.

Aclaró, Sánchez como especialista en temas electorales, que si es cierto que el SAI o autenticación de identidad es la garantía se cumpla el precepto de Un Voto Un Elector; queda un vacío producto de la ley no adecuada a esta tecnología, pues no se puede prohibir el derecho al sufragio a un elector que tenga documento de identidad y éste registrado en cuaderno de votación “elemento éste que también debe ser auditado en próximas semanas”.-

Aquí cabe nuestra recomendación, de que estas incidencias queden registradas en las actas del proceso, así como también en la bitácora electrónica de éste elemento; para su posterior revisión “es decir podríamos saber si, son caso de no coincidencias o suplantación de identidad” lo que debe ser catalogado como un delito.-

Al culminar la auditoría de software, quedan algunas repuestas pendientes, como número de Máquinas Adquiridas, así como donde se realizaría la Producción de los Equipos, evento que también lleva su auditoría, pues se selecciona una muestra del 0,5% de los equipos armados, para su revisión y prueba antes de despachar a las oficinas regionales, en este evento de producción se verifica que el software o sistema operativo sea el que está auditado, de acuerdo al hash o firma electrónica de cada producto.-

