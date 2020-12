Anibal Sanchez «En que contexto los venezolanos enfrentan otro escenario electoral».-

En un mundo globalizado los hechos, decisiones o fenómenos de un pais tienen implicaciones internas y regionales; las elecciones parlamentarias en Venezuela del próximo 6 de diciembre, no son las excepción. Por eso son motivo de múltiples reacciones y análisis.

Lo primero que se podría decir de este evento electoral, es la firme intención del gobierno de Maduro de buscar el control del poder legislativo, lo que le permitiría demostrar estar en una posición de poder y falsa normalidad, con un costo en su desconocimiento.

Algunos piensan que sería el final del conflicto de poderes, el mismo que habría ocasionado, el secuestro de las atribuciones del parlamento; lo que internacionalmente llevó a una serie de críticas, denuncias y sanciones. Las cuales son el centro de nuevas estrategias.

Estas podrían mantenerse al haber recurrido a unos comicios, que aunque corresponden constitucionalmente no son reconocidos por gobiernos extranjeros como el de EEUU y algunos miembros de la Unión Europea. Lo que obligaría, el aprovechar cualquier espacio, para promover un acercamiento y negociación.

La transición entre el gobierno de Trump y Biden en EEUU ofrecen una oportunidad, para mejorar las relaciones entre los gobierno; esto basado en las críticas de los demócratas a los republicanos en cuanto a la errada estrategia para lograr una solución a la crisis venezolana.

De mantenerse esa conducta, la estrategia del gobierno Biden podría ser el mantener la presión, pero en funcion o posibilidad de llegar a un diálogo y acuerdos. Ahora, una negociación estaría condicionada a la demostración de buena fe; siempre que el gobierno de Maduro evidencie un compromiso con la democracia y respeto a los derechos humanos.

El que Venezuela se mantenga en las agendas internacionales, en la actualidad está dado por sus relaciones con Rusia, China e Irán, no es solo Cuba. Contactos estos que se vieron, más bien reforzados con la política del aislamiento impuesta desde los EEUU.

En este marco internacional y con los problemas de legitimidad; no es seguro que el simple control parlamentario significaría colocarse en posición de poder, o una ventaja para renegociar el levantamiento de medidas de presión y lograr nuevos acuerdos energéticos con empresas trasnacionales.

El contexto interno, es otro pues la conflictividad social supera la politica, lo que ha llevado a una pérdida de piso o apoyo al partido oficialista, quedaron atrás los tiempos del gran elector Chávez ahora predomina la desaprobación de la gestión actual y el rechazo a sus nuevos liderazgos.

En marco de este contexto de crisis social, económica y sanitaria, se hicieron de una táctica que ha logrado convertir una minoría popular en una mayoría electoral. “Un gobierno sin votos, requiere que el otro no vote”.

De ahí que el gobierno no solo confíe en la inhibición del elector a participar; sino que evidencia la fragmentación de la oposición, no solo entre los que llaman a abstenerse o votar, sino divide a estos. Esta claro que la unidad opositora en un escenario polarizado, podría significar su derrota electoral.

De ahi que la Alianza Democrática encabezada en su origen por cinco organizaciones políticas nacionales como es Acción Democrática, El Cambio, Copei, Avanzada y Cambiemos realizarán esfuerzos por sumar apoyos a nivel de otras organizaciones regionales y nacionales en algunas circunscripciones; bajo la premisa de mantener y representar una nueva ruta de salida por medio de elecciones.

Bajo esta premisa, el sector opositor con representantes en el actual parlamento; visualizan su desplazamiento y declive de sus liderazgos, que hasta el momento habría sacado una renta del apoyo internacional. Estaría llegando a un punto que se exigiría una renovación de los puestos de conducción, post el escenario del 5 de Enero.-

Existen figuras que se han Administrado y Posicionado en distintos escenarios ante la posibilidad de que el liderazgo posicionado posicionado después de las elecciones de la Asamblea y el ejecutivo, requieran interactuar, tanto en la negociación politica como otra confrontación electoral.

Los resultados de las parlamentaria del 6 de diciembre, verán que tienen repercusiones en los nuevos polos políticos internos pero externos también; estos obligarían también que organizaciones y gobiernos vecinos; fijen posicion en cuanto al reconocimiento de los resultados; llegando así a una reorganización.

