Aníbal Sánchez: “El CNE en un año Registro 2.862.556 movimientos en sus datos”

De acuerdo con el Registro Electoral (RE) preliminar la cifra de electores convocados a las parlamentarias del 6-D es de 20.733.941 estos podrán ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones

Éste número resulta de que en el Registro Electoral corte 29 de Julio del 2020 existen los datos de 21.072.361 electores, pero de éstos 106.554 están ubicados en centros en el exterior y 229.866 son extranjeros; que no votan en parlamentarias.

Llama la atención del consultor político electoral Aníbal Sánchez Ismayel que en el periodo de un año se han realizado 2.862.558 movimientos sobre el Registro Electoral 363.759 (13%) obedece a inscripciones de nuevos votantes 2.378.00 (83%) son cambios en dato; y 120.799 (4%) son depuraciones.

La presidenta del ente electoral había adelantado que del total de personas que se encuentran en el Registro Electoral, 251.398 eran nuevos electores, y que durante la jornada del RE, que se realizó del 13 al 29 de julio, se realizó también la depuración de la data de fallecidos.

Ahora los técnicos de las organizaciones políticas pudieron contactar que esta cifra es exactamente de 251.828 al procesar algunos 430 levantamientos de objeciones, y la depuración hasta la jornada era de apenas 15.805 electores “Mientras que los cambios en centro de votación llegó a 549.483”

El cronograma electoral avanza sin contratiempos esta semana se cumplió la instalación de las Juntas Regionales, quedando pendiente la incorporación de los testigos de los partidos y el Poder se mantenía en sesión permanente, para tratar incluso temas como de prorrogar el periodo de postulaciones de candidatos que cerraba el día 19 de Agosto “se podría extender hasta final de la semana”

Agrego, Aníbal Sánchez como especialista en el area que del 9 al 23 de agosto se podrán realizar las posibles impugnaciones, a fin de conformar un RE definitivo, en el mes de septiembre.

importante recordar que el número de movimientos atribuibles a cambios de Datos en el Registro ‘preliminar’ se pudo estimar sobre 549.483 de éstos 485.809 involucra Cambio en Centro de Votación, otros 62.964 son de un dato en CNE y 710 solicitados por el saime.-

En cuanto a la depuración de 15.805 que son salidas del Registro Electoral 3.936 son electores que se les coloca alguna objeción y 11.869 pasaron a la condición de fallecidos.-

