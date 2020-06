Alcaldía Bolivariana de Maracaibo anuncia bases del Premio Municipal de Periodismo 2020

Por María Arellano.

Oficina de Comunicación e Información.

La Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, en su interés por reconocer la labor periodística desarrollada en el municipio, anunció las bases para participar en el Premio Municipal de Periodismo 2020, en honor a la periodista zuliana Olga Luzardo.

El alcalde bolivariano, Willy Casanova, destacó que más allá de la pandemia por el COVID-19 y de la cuarentena que se mantiene en la ciudad, es necesario reconocer el valioso trabajo de los comunicadores sociales, especialmente en lo que se refiere a la difusión de las medidas de prevención del coronavirus.

En ese sentido, Casanova animó a periodistas y comunicadores populares a participar con sus trabajos en esta premiación enmarcada en la celebración del Día Nacional del Periodista el 27 de junio.

Inscripción digital

El período de difusión del trabajo periodístico a inscribir en la premiación comprende entre mayo de 2019 hasta mayo de 2020. El participante debe ejercer su actividad periodística y comunicacional en el municipio Maracaibo.

Para participar, el aspirante debe consignar una copia de la cédula de identidad, título, foto y resumen curricular en formato PDF, junto con una síntesis donde identifique el título del trabajo que postula y su importancia, al correo premioperiodismomcbo2020@gmail.com antes del 15 de junio 2020.

Para los apartados de radio y televisión, deberá consignar una constancia de transmisión del material presentado, expedida por el medio de comunicación que lo respalda. En caso de postular un trabajo realizado en equipo, especificar la responsabilidad de cada uno de los realizadores. De resultar ganador, se otorgará un solo premio para el equipo.

Categorías

Trabajos en las menciones periodismo escrito, audiovisual y fotografía periodística, difundidos en los medios a través de los géneros informativo, opinión e interpretativo son aptos para participar por el Premio Municipal de Periodismo Sergio Antillano. Igualmente se incluyen trabajos documentales, de investigación y aquellos relacionados al periodismo institucional.

Por el Premio Municipal de Periodismo Radial Carlos Zabaleta pueden optar las producciones radiofónicas en distintos formatos radiales (programas de opinión, informativos, culturales, musicales, especiales de investigación, micros, campañas y otros géneros o formatos).

Las producciones escritas, fotográficas, radiofónicas, audiovisuales, infografías y multimedia que divulguen y promuevan el acontecer deportivo, en cualquier género, pueden participar por el Premio Municipal de Periodismo Deportivo Olimpíades Linares Rivas.

El Premio Municipal de Periodismo a la Comunicación Militante, Comunitaria, Alternativa, Libre y Popular Vidal Chávez López es la categoría a la que puede optar toda persona que, sin tener título universitario, se dedica a la comunicación en diversas áreas y distintos formatos, junto a organizaciones comunitarias, consejos comunales, comités locales de abastecimiento y producción, grupos de trabajo social, organizaciones de base, mesas técnicas, así como quienes realicen periodismo escolar, muralismo, podcats, video arte, gestión informativa en redes sociales y otros.

También pueden postulase a este último toda persona que manera independiente produce contenidos en distintas plataformas, siempre que demuestre un trabajo sostenido en el tiempo, con criterios inspirados en la comunicación no corporativa y que su divulgación tenga un interés colectivo.

