Alcaldía de Maracaibo y Unicef garantizan agua potable a 350 familias de la parroquia San Isidro

El alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova, puso en funcionamiento este jueves 23 de abril, un tanque instalado en conjunto con el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el cual tiene como objetivo mejorar y garantizar el acceso de agua potable a 350 familias de la parroquia San Isidro.

Casanova explicó que al detectarse el primer caso de COVID-19 en el país, comenzaron las conversaciones para la instalación y donación de un tanque australiano de 45 mil litros, a través del convenio suscrito en 2019 entre el gobierno venezolano y la UNICEF.

El propósito de la instalación de este tanque, es proteger el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, mejorando el acceso del agua potable en cantidad, calidad y continuidad, en la comunidad indígena Sierra Nevada, de la parroquia San Isidro, por lo que el llenado del mismo se hará con la cisterna de 45 mil litros del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, destacó el alcalde.

El burgomaestre añadió que el objetivo es fomentar los cambios de comportamiento, necesarios para el disfrute y uso correcto de todos los beneficios del agua potable, por eso el llenado del tanque australiano se hará cada 3 días, esto según el uso y manejo que le den los habitantes de la comunidad.

En este sentido indicó que quienes estarán a cargo de la administración y distribución del agua del tanque, serán los líderes de comunidades y jefes de calles.

Expresó Casanova que la revolución bolivariana garantiza el acceso al agua potable por tuberías a cientos de miles de venezolanos, pero aún existen sectores del país que no les llega el recurso hídrico por esta vía, por lo que estas acciones son importantes y fundamentales para lograr mejor calidad de vida en niños, niñas y adolescentes.

Este tanque garantiza el suministro además de las familias, a un consultorio popular, la casa comunal y la escuela Sierra Nevada 2.

Por su parte, la responsable para la infancia por la UNICEF en el estado Zulia, Alexandra Donvitc, sostuvo que la instalación del tanque fue una iniciativa del ayuntamiento de la capital zuliana, que solicitó el apoyo para solventar el problema de acceso al agua potable que tenían las más de 300 familias que viven en la comunidad Sierra Nevada.

«Se trabajó de la mano con todo el equipo de la Alcaldía para identificar las necesidades prioritarias y la instalación del tanque. Esto es un apoyo inicial para garantizar que tengan agua potable, segura y constante», agregó Donvitc.

Comunidad

Ender Montiel, líder de la comunidad, se mostró complacido por esta iniciativa y aseguró que la distribución se hará casa a casa, para evitar las aglomeraciones de personas y así cumplir con los medidas de prevención para evitar la propagación del COVID-19.

