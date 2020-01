Alcaldía de Maracaibo inició plan de atención integral en la parroquia Caracciolo Parra Pérez

Con la sustitución de 80 metros lineales del colector de aguas servidas por una tubería de 20 pulgadas, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo inició el plan de atención integral en la parroquia Caracciolo Parra Pérez.

Los trabajos incluyen la poda, desmalezamiento, barrido manual y recolección de maleza en la escuela y en la plaza Manuel Dagnino.

También se ejecutarán labores de reacotamiento de tanquillas, recuperación de las plazas José Félix Ribas y Cuatro Esquinas y el saneamiento de la cañada Fénix, tramo Bajo Seco.

Además se realizará el mantenimiento correctivo en el sistema de red de gas doméstico, así como la colocación de 200 líneas internas de gas y la aplicación de más de 900 toneladas de mezcla asfáltica en caliente desde la avenida 69 con calle 69 hasta la calle 71.

En las 18 parroquias que conforman el municipio Maracaibo se estarán realizando estos planes integrales, cumpliendo lineamientos del alcalde Willy Casanova, con el fin de garantizar servicios óptimos a los maracaiberos.

