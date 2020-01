Alcaldía de Maracaibo inició Plan de limpieza de cañadas 2020

Con cinco camiones tipo volteo y tres retroexcavadoras completamente nuevos, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo inició el plan de limpieza de cañadas 2020.

El plan dirigido por el alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova, comenzó en la cañada Fénix, específicamente en el tramo Aníbal Ospino, de la parroquia Antonio Borjas Romero, donde se pusieron en uso las unidades adquiridas por el ayuntamiento.

Casanova destacó que se invirtieron cerca de 8 mil millones de bolívares en la adquisición de estas nuevas máquinas, que formará parte de la flota del Instituto Municipal de Aseo Urbano (Imau), para reforzar la recolección de desechos sólidos en el municipio. Además, brindarán apoyo para el traslado de los sedimentos retirados de las cañadas.

Asimismo Casanova informó que estiman un lapso de 5 meses, para limpiar todos los brazos principales de las cañadas de Maracaibo y evitar así inundaciones en el período de lluvias entre abril y mayo.

Para la ejecución de este plan se están invirtiendo 12 mil millones de bolívares y se atenderán las 12 cañadas del municipio y sus 64 brazos, donde se recogerá la basura para evitar así obstrucciones, agregó Casanova.

Las labores son realizadas por 30 ambientalistas, en la cañada Aníbal Ospino, dónde se utilizan 10 desmalezadoras, una motosierra

y herramientas menores para la limpieza y recolección de desechos sólidos.

Además la limpieza de las cañadas contará con la asistencia de educadores, inspectores y fiscales ambientalistas, para garantizar el mantenimiento y saneamiento del lugar. De esta manera se evita el desbordamiento de las cañadas en tiempo de lluvias y la propagación de enfermedades.

En : Gobierno