Alitas de pollo con Salsa Barbacoa

Estas son una de las partes mas jugosas del pollo, por si solas son una carne con mucho sabor, pero si ademas las acompañas de una buena salsa, conseguirás un plato que no podrás dejar de comer.

Lo ideal seria cocinarlas en la barbacoa, pero si las hacemos en el horno te van a salir muy buenas también.

Aparte de ser una forma divertida y sabrosa es ideal para que los mas peques coman carne de forma amena, seguro que se convierten en una de sus comidas o cenas favoritas.

Ingredientes 1 K de alitas de pollo

400 g de salsa barbacoa

Sal al gusto PREPARACIÓN Pon las alitas en un bol y les echas sal al gusto. Vierte las salsa barbacoa, en el bol y las remueves bien para que queden todas bien recubiertas de salsa. Tápalas con papel transparente o papel de aluminio y las dejas en adobo durante mínimo 2 horas. Ahora echa las alitas de pollo en una bandeja de horno y arreglalas bien, que queden bien esparcidas. Introduces en el horno a 200º durante 60 minutos en total. Pasados 30 minutos las sacas del horno y les das la vuelta para que se doren por lo dos lados. Las vuelves a introducir en el horno y las dejas otros 30 minutos mas a 200º. Pasados los 60 minutos o estén doradas las sacas del horno. Ya las puedes servir, ya veras que buenas están MyTaste