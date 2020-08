Aníbal Sánchez: “Elección de representantes indígenas será por papeleta en segundo grado”

Aníbal Sánchez “elección de Representantes Indígenas será ahora por papeleta en segundo grado”

Debido a las observaciones de las organizaciones indígenas el Consejo Nacional Electoral decidió efectuar algunos cambios en el reglamento especial, de la elección de los representantes de los pueblos indígenas y publica un manual de postulaciones.

Para Aníbal Sánchez Ismayel dirigente político que maneja el tema electoral “el sistema propuesto no corrige las violaciones en su totalidad a los caracteres del voto” como lo venimos diciendo desde 1948 por resolución de la ONU se le dan al sufragio unos caracteres entre los que está ser Universal Libre Directo y Secreto, esto se reafirmó en la proclama de San José y la misma Constitución recoge entre los artículos 62 a 64.-

Porque ocurrió esto! “Se centro la norma en otro aspecto constitucional que reafirma la sentencia 068 específicamente el respeto a los usos y costumbres de los pueblos indígenas”

La norma sigue manteniendo el carácter “indirecto” pues se realizan unas asambleas comunitarias para la elección de los voceros, los cuales tienen una limitante en cuanto al número de “postulados” podrían ser solo de 02 a 10 independiente del tamaño de las comunidades y su elección sería aún por el método de “mano alzada” lo que dista de ser secreto y por ende libre.-

En las Asambleas Generales, o segunda instancia de delegación el CNE introduce los cambios, en la construcción de un registro electoral que incluiría a los candidatos presentados por las 6 organizaciones nacionales y las 13 de 18 que estarían habilitadas para postular candidatos “lo cual se hace de forma electrónica vía SAP” un proceso que arrancó días atrás.

Ahora el voto será manual y secreto, por medio de papeletas, explica Sanchez, “Se instalarán mesas electorales que funcionarán en cada Asamblea General, las mesas tendrán dos miembros y un secretario designados por la ORE de la entidad respectiva” recuerden son tres diputados uno por cada circunscripción, la Sur, Oriental y Occidental.-

La mesa tendrá su cuaderno de votación, caja de resguardo y el parabán, para que se efectúe el voto de manera secreta mediante boleta electoral marcando con una «X» sobre el nombre de su preferencia “entre los presentados por las respectivas organizaciones de acuerdo al ámbito y requerimiento de legibilidad”

El escrutinio será público y realizado por los miembros de mesa.

El CNE totalizará, adjudicará y proclamará a los electos con base a las actas de escrutinio de las Asambleas Generales de cada región, aunque en esta se contempla aún el uso de la mano alzada solo en el caso de un empate entre los candidatos, que se eligen por una mayoría simple.

Aníbal Sánchez: “Elección de representantes indígenas será por papeleta en segundo grado” was last modified: by

En : Política