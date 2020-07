Aníbal Sánchez: Antes de iniciar actualización y auditoría del RE tiene 20.727.517 electores

Aníbal Sánchez: Antes de iniciar actualización y auditoría el RE tiene 20.727.517 electores, repartidos en 14.382 centros y 30 mil 942 mesas de votación.

Al tiempo que transcurre la Jornada Especial de Actualización y Registro Electoral, en la que se podrán incluir todos los jóvenes que cumplieron o cumplen 18 años antes de 6-D, así como los que hicieron cambio de residencia, en los distintos 551 puntos instalados hasta el 26 de Julio.

Es importante que las Organizaciones Políticas y Ciudadanos conozcan ¿Que hay de datos en el actual? antes de los movimientos y auditoría. En el corte que se maneja actualmente y que está en el módulo de consulta Web del CNE https://CNE.gob.ve están los datos de 20 millones 727 mil 517 electores, distribuidos en 14 mil 382 Centros y 30 mil 942 mesas de votación.-

En el caso del Estado Zulia serían 2 millones 553 mil 160 electores, ubicados en 3 mil 537 mesas; en Miranda 2 millones 190 mil 908 en 3.051 mesas y en Carabobo estarían 1 millón 645 mil 3 electores en 2.216 mesas; y en Capital 1 millón 692 mil 700 electores en 2.338 mesas.

En 6.930 Centros de Votación solo se instala una Mesa de Votación, en éstos votarían 3 millones 3 mil 942 electores, casi el 15% del RE. y el promedio de éstos por mesa va desde 3 votantes hasta 900 como en caso de la Escuela Camejo en Achaguas y Escuela Nacional de Aricagua; las que tienen menos de 10 electores están en los Pijiguaos, Queniquea y en La Concepcion en Zulia.-

El número y la ubicación de las Mesas de Votación siempre ha sido un dato importante pues de ello depende el tamaño del Padrón Electoral de Testigos (30.942) y en la actualidad, cuando se habla de la necesidad de reponer las Máquinas de Votación, es un dato a considerar.

Según el cronograma electoral, que corre a pesar de que algunos municipios están en cuarentena producto de la pandemia por Coronavirus, uno de los próximos pasos es la selección del Servicio Electoral “entre ellos los electores que cumplirán funciones en las Juntas Electorales y Mesas de Votación” unos 154 mil ciudadanos deben ser motivados, adiestrados y equipados, entre casi 464 nombres que se sortean solo para ser miembros de mesas.-