Al cumplirse un año de su activación

Asistente Virtual de Cantv supera los 6 millones de casos atendidos

Cati se encuentra también ahora a través de la mensajería instantánea de Telegram con el usuario @CatiCantv_Bot, siendo una extensión de la versión actual web cantv.com.ve, para ampliar su oferta de canales de autogestión a los usuarios.

Cati, la asistente virtual de Cantv, superó los 6.000.000 de casos atendidos al cumplirse un año de su puesta en funcionamiento el 1 de diciembre de 2020, como parte de un nuevo modelo de atención que apunta a la transformación digital de la Empresa y a la autogestión.

Entre los principales requerimientos atendidos por Cati durante este período destacan más de 3.125.000 solicitudes, como cambios de plan de Internet, consultas de planes Aba, solicitud del servicio Aba y consultas de saldo.

Asimismo, atendió más de 1.038.000 solicitudes de soporte técnico y 949.000 requerimientos de información. Otro aspecto a destacar son las transacciones realizadas a través del chat en línea, las cuales superaron las 643.000.

Estas cifras representan un hito en la atención que ofrece Cantv a sus suscriptores, llevando la autogestión a grandes niveles y siendo la omnicanalidad la base de este nuevo método de relación con los usuarios.

Al respecto, el gerente general de Mercados Masivos de Cantv, Iván Gvranovic informó que el próximo año está previsto ampliar la atención a través de esta plataforma: “En 2022 vienen cambios significativos en la transformación digital, es saltar de cuatro requerimientos autogestionables a ocho; es mejorar la ruta de navegación de los usuarios, a través de las bondades que ofrece la tecnología”.

En cuanto a la versión de Cati en Telegram señaló que, a solo un mes de su activación, ya son más de 7.000 los requerimientos atendidos a través del usuario @CatiCantv_Bot. La Empresa trabaja también para mejorar el próximo año la navegación en este canal, con la ampliación de la botonería de autogestión.

Asistente Virtual de Cantv supera los 6 millones de casos atendidos was last modified: by

En: Noticias Nacionales